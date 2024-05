Teljesen kopaszra borotválták a svéd focistát

Fontos a mentális egészség

A focisták életstílusa és fizikai terhelése rendkívül magas szintű, ami rengeteg egészségügyi kihívást rejt magában. A múlt hónapban a 2016-os foci-Eb-t is megjárt ír futballista, Stuart Dallas jelentette be, hogy visszavonul, miután két éve küzdött sérüléssel, de az egyik legsikeresebb spanyol futballista, Raúl García is szögre akasztja a stoplist a szezon végén.

De nem csak a labdarúgásban, hanem minden sportágban fontos a mentális egészségre való odafigyelés. A háromszoros olimpiai bajnok magyar vívó, Szilágyi Áron például tizenhárom éve dolgozik együtt sportpszichológusokkal, márpedig ezek a szakemberek nem csupán a csúcsteljesítmény elérésében, hanem a nehéz helyzetek leküzdésében is segítenek egy sportolónak. Így egy súlyos sérülés vagy gyengébb teljesítmény után könnyebben lehet felállni a padlóról.

Kevin Lidin buddhista szerzetesként kezdett új életet

Ugyanakkor Lidin más módszert választott a lelki- és mentális egészségének megőrzése érdekében. Olyat, amit a nyugati civilizációban nevelkedett emberek többsége nem hozott volna meg. Bár az élete 180 fokos fordulatot vett, amióta visszavonult, továbbra is élete fontos részének tekinti profi labdarúgó-pályafutását, amely során egyetlen trófeát nyert.

Elkezdtem magamra jobban figyelni, és folyamatosan azt kérdeztem magamtól, hogy mi a boldogság, mi az élet célja?!

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az anyagi szabadság és a híressé válás boldoggá tesz minket. Szerzetessé válásom során tanulmányoztam a boldogság tudományát, rengeteg jógagyakorlat után pedig megtaláltam a választ. Megtanultam, hogyan kell megszerezni és megtartani a boldogságot" – írta Lidin Instagram bejegyzésében.