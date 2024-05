Egy perccel a szünet előtt a vendég szektorban akadt egy kis felfordulás: néhány Olimpiakosz-drukker már csak a Fiorentina-szurkolók közé tudott jegyet venni, és az addigi nagy békesség után egyszercsak elcsattant néhány pofon.

Todo iba bien hasta que un minuto antes del descanso los hinchas de Olympiacos y Fiorentina que estaban juntos tuvieron un enganchón.



La policía empezó a reprimir y los jugadores del equipo italiano se acercaron corriendo para intentar parar eso. @relevo pic.twitter.com/PQ5mRG6qms — Marcos Durán (@marqoss) May 29, 2024

A rendőrök villámgyorsan a helyszínre értek és az olasz csapat játékosainak ráhatásával rendet tettek.

Második félidő

Ezt a játékrészt az Olimpiakosz kezdte aktívabban, de Terraccianónak nem igazán akadt dolga, nem úgy Colakisznak, aki a 69. percben hatalmas bravúrral tolta szögletre Kouame rettentően rosszul eltalált, de éppen ezért veszélyes labdáját. Tíz perccel később egy baloldali szabadrúgás után Iborra fejelt kapura,

Terracciano ugyan repült, de, ha egy kicsit pontosabb a fejes, nem lett volna esélye a hárításra az olasz kapusnak.

A 85. perctől többnyire már mindkét csapat a hosszabbítást várta, mégha az olaszok egyszer el is jutottak a görög kapu közeléig, illetve a Fiorentina kapusának is le kellett húznia egy beadást, de végül 0-0-val ért véget a rendes játékidő.

Hosszabbítás

A szemmel látható firenzei mezőfölény ellenére a görögöké volt a ráadás első komoly helyzete: a lila-fehéreknél egykor éveket töltő Sztevan Jovetics 16-osról rászúrt, bal sarokba tartó labdáját kellett kikotornia Terraccianónak. Fordulás után is az olaszok voltak veszélyesebbek, a 110. percben Ikone lövését kellett kiütnie Colakisznak, és a görögök többször is beszorultak a saját térfelükre. Aztán ahogy az lenni szokott, jött a dráma: a 116. percben egy baloldali beadás után az addig szinte láthatatlan El Kaabi fejelte a kapuba a labdát, amivel megszerezte a vezetést az Olimpiakosz, és két perc videózás után a VAR is megerősítette, hogy a marokkói csatár nem volt lesen.