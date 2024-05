A skót csapat híreivel foglalkozó blog, a Rangers Journal az africafoot.com értesüléseire hivatkozva azt írja, a skót ezüstérmes élénken érdeklődik a 28 éves mali származású támadó iránt, sőt már lépéseket is tett annak érdekében, hogy megszerezze a nyáron a Ferencváros játékosát. A két fél közötti tárgyalások állítólag előrehaladott státuszban vannak, Traoré közel áll ahhoz, hogy megállapodjon az 55-szörös bajnokcsapattal.

55-szörös skót bajnok szerződtetné Adama Traorét

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A hírek szerint a skótok nagyjából 3,5 millió fontot (1,5 milliárd forint) fizethetnek a Fradinak a játékosért, akinek a szezonját többször is sérülések hátráltatták. Ennek ellenére a nem rég zárult idényben 27 tétmérkőzésen 14 gólt és 5 gólpasszt jegyzett.

Adama Traoré a kongói TP Mazembe csapatánál kezdte profi pályafutását, majd 2018-ban szerződtette a Metz, ám kétszer is kölcsönadták, így csupán négy meccsen lépett pályára francia együttesben. Pályafutása akkor lendült be igazán, miután 2021 telén a moldovai Sheriff Tiraspolhoz igazolt. Másfél év alatt hatvanegy meccsen huszonöt gólt szerzett és tizenhat gólpasszt osztott ki, többek között a BL-ben is betalált. 2022 nyarán a Ferencváros szerződtette 2 millió euróért, ahol azóta két bajnoki címet nyert, összesen pedig 73 tétmeccsen 32 góllal és 16 gólpasszal segítette eddig a zöld-fehéreket.