Az ősszel a Bajnokok Ligája csoportkörében induló, a Premier League 2023-24-es szezonjában a hetedik helyen végző Newcastle United ugyan nem érdekelt az FA Kupa szombati döntőjében, mégis szurkolni fog a Manchester Citynek, ugyanis a bajnok sikere esetén elindulhatnak a Szarkák a Konferencia-ligában, míg a Manchester United győzelme esetén lemarad az európai kupaporondról Eddie Howe együttese. Ám addig sem tétlenkednek a Newcastle játékosai, akik ezekben a napokban a városuktól mintegy 17 ezer kilométerre fekvő, ausztráliai Melbourne-ben tartanak edzőtábort.

A Newcastle United 8-0-s vereséget szenvedett Melbourne-ben

Fotó: Martin KEEP / AFP

Történelmi vereséget szenvedett a Newcastle United

Szerdán a szintén Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur volt a Newcastle ellenfele felkészülési mérkőzésen, akkor tulajdonképpen az "A-csapat" lépett pályára, és Alexander Isak góljával előbb kiharcolták az 1-1-es döntetlent a Szarkák, majd büntetőpárbajban 5-4-re le is győzték a londoni riválist. Pénteken azonban (részben a közeledő Copa América és Európa-bajnokság miatt) már egy megfiatalított, "B-csapatot" küldött pályára Eddie Howe, és ekkor az ausztrál bajnokság All Star-csapata volt az ellenfél. Az A-Leagues All Stars már a félidőben 3-0-ra vezetett, majd

ugyan a 73. percben még "csak" négy gól volt a különbség, a végén 8-0-s vereséget mértek a Newcastle-re – a 78 ezer helyszíni néző legnagyobb örömére.

"Ez nehéz volt a fiatal focistáink számára, de ez jól mutatja a szakadékot a tapasztalat és a fiatalság között. Nem hiszem, hogy jó lett volna az első csapat játékosaival játszani, különösen, ha az utazási időt és a mérkőzések közötti kevés eltelt időt figyeljük, ráadásul túl nagy volt a sérülések kockázata is, és mi ezt nem engedhettük meg magunknak. Túl sok volt a hiba, az All Stars pedig jól játszott.

Sok játékosunknak el kell gondolkodnia azon, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy erősebben térjen vissza"

– mondta Eddie Howe a meccs után.

A Transfermarkt adatai alapján ez volt az első mérkőzés a Newcastle United 1892 óta íródó történetében, amelyet legalább nyolc góllal veszített el.

