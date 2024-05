Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester City kispadjára 2016 nyarán érkezett Pep Guardiola, és az elmúlt nyolc évben az országban hat Premier League-et, két FA Kupát, négy angol Ligakupát és két Community Shieldet nyert, továbbá a Bajnokok Ligája, az Európai Szuperkupa és a klubvilágbajnokság trófeáját is elhódította. Az 53 éves katalán szakember a tavalyi szezonban volt a legsikeresebb vezetőedzőként, hiszen a bajnokság mellett az FA Kupát és a BL-t is megnyerte a Cityvel tavasszal. Ezért is volt csalódás a manchesteri szurkolóknak, hogy habár a Premier League-ben címet védett a csapat, a BL-negyeddöntőben kiesett a Real Madriddal szemben, az FA Kupa döntőjét pedig a városi rivális Manchester United ellen szombaton elbukta.

A Manchester City kispadján Pep Guardiola nem a legeredményesebb szezonján van túl

Fotó: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Pep Guardiola jövő nyáron távozni akar a Manchester Citytől

Josep Guardiola szerződése jövő nyáron jár le a Manchester Citynél, de a Daily Mail úgy értesült, hogy a folytatástól függetlenül az edző már eldöntötte, hogy egy év múlva távozik a klubtól. A City vezetői ugyan a hírek szerint szeretnének teret és időt adni Guardiolának, hogy végső döntést hozzon a jövőjét illetően, mert azt szeretnék, ha történetük legsikeresebb edzője meghosszabbítaná a szerződését, de a katalán szakember hajthatatlannak tűnik a távozását illetően.

Guardiola azt megerősítette, hogy a következő idényben még marad a kispadon, és azt is beismerte, hogy még az idei nyáron komoly változások lehetnek a csapat keretében. A hírek szerint Ederson iránt a szaúd-arábiai al-Ittihad csapata is érdeklődik, de Kevin De Bruyne is a szaúdiakhoz szerződhet a City játékosai közül, továbbá a manchesteriek Bruno Guimaraest, a Newcastle United focistáját figyelik kiemelten, mint potenciális új igazolást.

