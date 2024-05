Az előző idényben triplázó Manchester City idén biztosan nem tudja megismételni korábbi bravúrját, hiszen a Bajnokok Ligájából már kiesett, de Pep Guardiola együttese így is remek szezont fut. A csapat sorozatban negyedszer nyerte meg a Premier League-et és az FA-kupában is újra döntőbe jutott, a Wembley-ben rendezett találkozónak az egyértelmű esélyese volt. A városi rivális Manchester Unitednek viszont az előzőnél is rosszabb idénye van, a klub csupán a 8. helyen végzett a PL-ben, ezért Erik ten Hag vezetőedzőnek szinte biztosan távoznia kell majd a kispadról.

Sokkolta az FA-kupa címvédőjét a Manchester United

A várakozásoknak megfelelően a City játszott fölényben, de a Unitednek is voltak veszélyes kontratámadásai, ráadásul a címvédőnél előfordultak bizonytalan megmozdulások a védelemben. A 30. percben Diogo Dalot indította a leshatáron kilépő Alejandro Garnachót, majd

a kapujából kifutó Stefan Ortega felé nagyon rosszul fejelte oda a labdát Josko Gvardiol, a United argentin támadója pedig kihasználta a hatalmas hibát és az üresen maradt kapuba lőtt.

Alejandro Garnacho óriási City-hiba után szerzett vezetést

Fotó: AFP

A 37. percben Bernardo Silva révén már a Citynek is volt kaput eltaláló lövése, ám jött az újabb hidegzuhany a címvédő számára.

Előbb Marcus Rashford lesről szerzett gólját még elvették, de a 39. percben Bruno Fernandes szép passza után a 19 éves Kobbie Mainoo gyönyörűen helyezett a bal alsó sarokba.

A szünetig az eredmény már nem változott, a United meglepetésre 2-0-ra vezetett.

A Manchester United nyerte az FA-kupát

Az 54. percben Jeremy Doku középre gurítása után Phil Foden szépíthetett volna, de nem találta el jól a labdát, majd Erling Haaland lövése csattant a felsőlécen. Egyre jobban nyomott a City, a 60. percben Kyle Walker óriási bombáját kellett hatalmas bravúrral védenie Andre Onanának. A 64. percben a csereként beállt Julian Alvarez nagyon közel állt a szépítéshez, de hiába kapott jó kiugratást, csak a jobb alsó sarok mellé tudott helyezni.

Erling Haaland közel járt a gólhoz a második félidőben

Fotó: AFP

A 75. percben Haaland terült el a 16-oson belül Mainoo szorításában, de ezért nem járt 11-es a Citynek. Hatalmas fölényben játszott Guardiola együttese, ám a címvédő nem találta a rést az ellenfél szervezett védelmén, és egyre fogyott az idő.

A 87. percben percben Doku megcsinált egy cselt Garnacho mellett, majd megpattanó lövése a jobb alsó sarokban kötött ki, Onana csak beleérni tudott a labdába.

A szépítés után felcsillant a City előtt az egyenlítés lehetősége, a United foggal-körömmel védekezett az utolsó percekben. A negyedik számú játékvezető 7 perc hosszabbítást jelzett, Fodenék pedig mindent elkövettek a második gól megszerzéséért, de már nem jártak sikerrel, így a Manchester United 2-1-re nyert a Wembley Stadionban és elhódította az FA-kupát.

Sikerével Erik ten Hag csapata indulási jogot szerzett az Európa-liga következő idényére, elütve ezzel az európai kupaszereplés lehetőségétől a Newcastle Unitedet.

