Temesvári Miklós valamikor a legtekintélyesebb magyar edzők közé tartozott. Országos ismertségre azzal tett szert, hogy 1980-ban feljuttatta az NB I-be a Nyíregyházát.

A nemsokára 86 éves Temesvári Miklós gazdag pályafutásának a relikvái egy egész szobát betöltenek az otthonában

Fotó: Teknős Miklós

A sors különös fordulata, hogy a Nyíregyháza most is feljutott, és a csapat tagja Temesvári Attila, a mesteredző unokája, aki interjút adott a Magyar Nemzetnek, és ebben beszélt az unokájáról, és felidézte a 44 évvel ezelőtt sikert is

"Tényleg megőrült az egész megye a csapatunkért. Akkoriban ott keveseknek volt autójuk, de jöttek az emberek busszal, vonattal már a másodosztályban is, amikor hamar kiderült, hogy óriási az esély a feljutásra, végül tíz pont előnnyel megnyertük a bajnokságot. Amikor két évvel korábban odakerültem, a csapat azért léphetett fel az NB II-be, mert éppen átszervezték a bajnoki rendszert, aztán az első évben másodikok, utána pedig elsők lettünk."

Ezután beszélt arról is, hogy bár kipróbálhatta volna magát játékosként az NB I-ben, nem akarta otthagyni az egyetemet majd a tanítást, ezért csak a másodosztályig jutott el. Ez fájó pont a számára, és úgy tartja, az öltözőben nagyobb a tekintélye az edzőnek, ha ismerik és elismerik a játékos pályafutását.

Kivételként José Mourinhót említette, aki alighanem egy bedobást sem végzett el egész életében, mégis a világ egyik legjobb edzője vált belőle.

Temesvári Miklós rangos gimnáziumban tanított, az edzőség azonban fokozatosan elcsábította, amiben közrejátszott a magasabb fizetés és az is, hogy még ismeretlenül, bőven a nyíregyházi siker előtt bekerült a FIFA egyik fontos programjába

"A hetvenes évek derekán a FIFA tenni akart a fejlődő országok futballjának a felzárkóztatásáért. Megkereste az MLSZ-t is, amelynek az akkori főtitkára megkérdezte, hogy részt vennék-e ebben a programban. Még bőven a nyíregyházi időszak előtt álltam, pontosan tudom, hogy az angol nyelvtudásomnak köszönhettem a felkérést, ebből a szempontból ritkaságnak számítottam itthon.

Gondoljon bele, a magyar futballban még egy nagy nullinger voltam, erre egyszer csak a FIFA főtitkárának a tájékoztatóján ültem olyan világhírű szakemberek között, mint Enzo Bearzot, Kovács István, Carlos Alberto Perreira, Michel Hidalgo vagy Josef Venglos."

Az interjúban szóba került, hogy miért váltott Újpestre, és ott milyen volt olyan kaliberű futballistákat irányítani, mint Törőcsik András. Abban az időben ismerte meg Alex Fergusont, és elmesélte barátságuk kezdetét is:

"Eljött Budapestre ellenfélnézőbe. A meccs után egyedül álldogált a folyosón, és odajött hozzám bemutatkozni.

Beszélgetni kezdtünk, és olyan volt, mintha húsz éve ismertük volna egymást. Javasoltam, vacsorázzunk együtt, és elvittem a Hörpintőbe, amely legendás hely volt, többek között Puskás és Szusza is a törzsvendégek közé tartozott. Később felmentünk a lakásomba is egy koccintásra.

A visszavágó előtt én mentem ki Aberdeenbe, ott ő látott vendégül. Ezután húsz évig még csak nem is beszéltünk. Aztán ő eljött a Manchester Uniteddel a Zalaegerszeg elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre, és sokadmagammal a lelátón néztem az edzésüket. Egyszer csak észrevett, és sprintben odaszaladt, behívott a pálya mellé, megölelt, és attól fogva már rendszeresen tartottuk a kapcsolatot. Leveleztünk, telefonon beszéltünk, például a Barcelona elleni BL-döntőt megelőző napon is felhívott, hogy mi a véleményem Kassai Viktorról, aki a meccset vezette a Wembley-ben."

Az interjú további részében Temesvári Miklós többek között beszélt arról is, hogy miért választotta a szövetségi kapitányi posztot Kína helyett

a Maldív-szigeteken, és hogy ott miért akartak a nevére íratni egy szigetet. A júliusban 86 éves szakember véleményt mondott a mai magyar futballról is, és elárulta, Marco Rossit varázslónak tartja.

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

