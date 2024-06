Május közepe óta nincs vezetőedzője a Ferencvárosnak, akkor Dejan Sztankovicsot vásárolta ki a szerződéséből a Szpartak Moszkva. Dejan Sztankovics 42 meccsen irányította a Ferencvárost, ezeken 26 győzelem, kilenc döntetlen és hét vereség volt a mérlege, meccsenként átlagosan 2,07 pontot szerzett vele a csapat.

A bajnokság utolsó időszakában az addigi másodedző, Lenadro vezette a csapatot, vele nyert az ősi rivális Újpest ellen is a Frdi 2-0-ra, de minden bizonnyal nem ő lesz a befutó a végleges pozícióba.

Hamarosan új edzője lehet a bajnokcsapatnak

Fotó: Origo - Polyák Attila

A bajnokcsapat júliusban, a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében kezdi meg az új szezont, ami érthetően fontos a csapatnak, ilyenkor szokta megalapozni a sikeres szezont a fővárosi csapat. Egyelőre nem tudni, ki lesz a zöld-fehérek vezetőedzője, de a Metropol információi szerint hamarosan kiderül, kit választ majd a Fradi vezetése. Az újság szerint több név is a kalapban van, és az is biztos, hogy az összes jelölt külföldi. Sajtóhírek szerint nem kizárt, hogy a zöld-fehérek már hétfő este megegyeznek egyikükkel és hamarosan érkezhet a hivatalos bejelentés is.

A Ferencvárosnál az utóbbi években megszokott tendencia, hogy külföldi szakemberek dolgoztak, volt holland, német, ukrán, osztrák, orosz és szerb tréner is az utóbbi időszakban a klub élén, a sort átmenetileg tavaly nyáron Máté Csaba törte meg, aki egy hónapig megbízott trénerként irányította a Fradit.

Az Európa-bajnoki szereplés miatt nem lehet még ott a csapattal a felkészülés elején a magyar válogatottban szereplő Dibusz Dénes, Botka Endre és Varga Barnabás sem, így fontos lenne, hogy a végleges megoldásnak szánt szakember a lehető leghamarabb elkezdhesse átadni az elképzeléseit a csapatnak.

Fontos hír volt még a Fradival kapcsolatban, hogy Varga Barnabás hosszabított a csapattal, igaz, azt nem tudni mennyi időre írt alá. A 29 éves válogatott támadó tavaly nyáron Paksról szerződött a fővárosba, és a mostani idény végén - akárcsak egy évvel korábban - ő lett az OTP Bank Liga gólkirálya.