„Egyből éreztem a vezetők bizalmát, és remélem, hogy ezt a pályán mielőbb meg tudom hálálni. Hiszek abban a projektben,

amit felvázoltak Újpesten, szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani, hiszen megtiszteltetés ennek a klubnak a mezében futballozni”

- mondta Bese az aláírást követően.

Bese Barnabás Újpestre igazolt

Fotó: Újpest FC

Bese Barnabás az MTK akadémiáján nevelkedett, majd 2016-ban, az Eb után a Le Havre csapata vásárolta meg. A francia másodosztályban négy éven át állandó játéklehetőséget kapott, összesen 114 bajnokin lépett pályára a Ligue 2-ben.

Ezt követően a belga élvonalbeli OH Leuven következett, majd 2022 februárjában hazatért a hátvéd, a Fehérvárhoz szerződött. A két és fél éves fehérvári időszak alatt alapembere volt a piros-kékeknek, a 2023/24-es idényben 30 bajnokin bizonyíthatott.

Bese 23-szor szerepelhetett a nemzeti csapatban, megjárta a 2016-os Eb-t, de több világbajnoki selejtezőn és Nemzetek Ligája-összecsapáson is szerephez jutott. Az idei németországi Európa-bajnokságon viszont nem lesz ott, mivel ezúttal nem került be Marco Rossi keretébe.

A lila-fehérek beszámolója szerint a 188 cm magas, 30 éves szélsővédő stabilitására, nemzetközi tapasztalatára és a rutinjára is számítanak, ezeket átadhatja a fiataloknak is. Hozzátették, remekül használható öt, - és négyvédős rendszerben is, magasságával pedig hozzájárulhat az elmúlt idényben komolyt gondot okozó pontrúgások elleni védekezéshez is.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.