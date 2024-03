A szuperszexi kézilabdázónő, Darja Szamohina 2016-ban mutatkozott be az orosz válogatottban, első világversenye az év végi Európa-bajnokság volt. A gyönyörű sportolónő részt vett a 2017-es világbajnokságon is, ahol ő volt csapata legeredményesebb játékosa. A játéka mellett pedig a szexi képei miatt is rajonganak érte a követői.

A 31 éves Darja Szamohina legutóbb a GK Asztrahanocska csapatának a játékosa volt, jelenleg klub nélkül van. Így a kézilabda helyett a családjára koncentrál, na meg a rajongóira, akiket rendre dögös fotókkal kényeztet el. Íme, az orosz kézis szexi fotói:

