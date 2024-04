Nikkole Teja Washington államban született, és idősebb testvérei példáját követve már egészen fiatalon elkezdett focizni. Seattle-ben kezdte a karrierjét, majd a mexikói Necaxa csapatában állt profinak, ahol a klub történetének első légiósaként középpályásként futballozott. 32-szer pályára is lépett a mexikói bajnokságban a klub színeiben, mielőtt a Necaxa vezetősége tavaly szerződést bontott vele. Később Teja a szintén mexikói Puebla játékosa lett. Az amerikai focistanő azonban a húszas évei elején jövedelmezőbb üzlet felé nyitott, és saját OnlyFans-oldalt hozott létre, továbbá erotikus modellnek állt – ez pedig olyannyira bevált neki, hogy – noha elmondása szerint élete egyik legnehezebb döntése volt – már vissza is vonult a profi futballtól. A jelenleg 24 éves Nikkole Teja már addig, aktív pályafutása során is rendszeresen osztott meg magáról fehérneműs és bikinis képeket a közösségi médiában a rajongói nagy örömére, ám azóta, elsősorban a fizetős és meztelen tartalmaival még inkább elbűvöli a férfiakat. Nézze meg a dögös fényképeiből készült összeállításunkat!