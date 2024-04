A gyönyörő Watson egyéniben junior lány US Open bajnok, vegyes párosban Wimbledon felnőtt bajnoka, olimpikon, 2010 óta profi teniszjátékos. Egyéniben négy WTA és hét ITF-tornagyőzelemmel rendelkezik, emellett párosban öt WTA és négy ITF-győzelmet szerzett.

A játék mellett pedig arról is gondoskodik, hogy a rajongóit is kényeztesse, nem is csoda, hogy az Instagramon több mint 120 ezren követik.