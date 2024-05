A hatszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam nem csak a jégen, de a közösségi oldalain is hasít. A gyönyörű sportolónőt 4,3 millión követok az Instagramon, de a TikTokon is nagyon népszerű. Ha megnézzük a fotóit is a videót, akkor azonnal kiderül, hogy miért.

Jutta Leerdam 1998. december 3-án született a hollandiai s-Gravenzande nevű városban, így a még mindig csak 25 éves szépség eredménysora magáért beszél: hatszoros világbajnok és olimpiai ezüstérmes. Az ötkarikás érmét 2022-ben nyerte a pekingi téli olmpián 1000 méteren. A szuperszexi, olimpiai ezüstérmes holland gyorskorcsolyázónő, Jutta Leerdam

Fotó: Jutta Leerdam/Instagram A szeperszexi sztár, Jutta Leerdam Rossz hír lehet a férfiak számára, hogy a 181 cm magas gyorskorcsolyázónő 2023-ban felvállalta szerelmi kapcsolatát Jake Paul amerikai ökölvívóval, aki Youte-sztárból lett bokszoló. Paul úlius 20-án, az arlingtoni AT&T stadionban csap össze a legendás Mike Tysonnal. Leerdam korábbi barátja a szintén holland gyorskorcsolyázó, Koen Verweij volt. A holland gyorskorcsolyázónő nagyon népszerű a közösségi oldalakon, az Instagramon például 4,3 millióan követik. A híres barátja, Jake Paul és a sporteredményei mellett ezt annak is köszönheti, hogy rendre oszt meg szuperszexi fotókat a követőivel. A legdögösebb képek közül válogattunk:

