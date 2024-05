2023 februárjában derült ki, hogy Will Smith és Martin Lawrence főszereplésével érkezik a Bad Boys negyedik része. A Mike Lowrey (Will Smith) és Marcus Burnett (Martin Lawrence) rendőrduó kalandjairól szóló első Bad Boys-film 1995-ben jelent meg, a folytatás pedig 2003-ban érkezett, a negyedik részre pedig 29 évet kellett várni, de a drognyomozók a koruk ellenére sem lassítanak a tempón az előzetesek alapján.

A mostani, Mindent vagy többet alcímmel futó filmet júniusban mutatják majd be, de természetesen már elkezdődött a promóció, amihez sikerült megnyerni a Miami világbajnok focistáját, Lionel Messit is. Mindez azért is érdekes, mert az új promóvideóban Messi angolul szólal meg, amit eddig nem nagyon lehetett hallani, hiszen minden rendezvényen spanyolul beszélt, és annak ellenére nem lehetett még angolul hallani, hogy Miamiban, azaz az Egyesült Államokban focizik, igaz, ott is legalább annyian beszélnek spanyolul, mint angolul.

A videóban hallható, ahogy Messi végre angolul beszél:

A videóban Lionel Messi a rosszfiúkat keresi, azaz gyakorlatilag csak a film címét mondja ki, de Will Smith és Martin Lawrence gyorsan elhajtja a szupersztárt, mondván, hogy rossz ajtón kopogtat és a Bad Boys duót egészen máshol kellene keresnie.

A videó alatti kommentelőknek tetszik, hogy Lionel Messit angolul is hallhatták, de sokak szerint olyan, mintha ezt is igazából spanyolul mondta volna.

A film azért is érdekes, mert Will Smith már 55 éves és Martin Lawrence pedig majdnem 60, ráadásul ez az első olyan nagy hollywoodi filmje Will Smith-nek, amit az elhíresült Oscar-gálán kiosztott pofonja óta forgatott. 2022-ben Chris Rockot képelte fel a színpadon, miután a feleségét sértegette, sokak szerint pedig ott teljesen elvágta a karrierjét, de úgy tűnik, mégsem teljesen.