Nem úszta meg ilyen könnyen Dan Snyder, az NHL-ben szereplő Atlanta Thrashers tehetséges jégkorongozója, aki hat nappal azután életét vesztette, hogy súlyos autóbalesetet szenvedett a klubtársával, Dany Heatleyvel.

A Heatley által vezetett Ferrari egy éles kanyarban 130 km/órás sebességgel egy kőfalnak csapódott, és darabokra tört. A két hokis kirepült a járműből. A sofőr viszonylag szerencsésen megúszta:

eltörött az állkapocscsontja és hastáji zúzódásokat szenvedett. Utasát viszont agykárosodás érte, és az orvosok megfeszített munkával sem tudták megmenteni az életét.

Dan Snyder életét már nem sikerült megmenteni

Fotó: Atlanta Thrashers - The Hockey Chronicle

2005-ben autóbalesetet szenvedett Otylia Jedrzejczak, a lengyelek korábbi világklasszis úszója is, akit súlyos állapotban kezeltek a kórházban.

Az olimpiai aranyérmes sportoló öccse életét vesztette az ütközés következtében. Az autót Jedrzejczak vezette, s Varsó közelében egy fának ütközött, amikor egy másik járművet próbált megelőzni.

Az úszónő 270 óra közmunkára kényszerült.

2012-ben vesztette életét közúti balesetben az osztrák sí válogatott tehetsége, Björn Sieber. A hírek szerint árokba hajtott autójával és a helyszínen életét vesztette. A 23 éves sportoló éppen azon a héten állt volna rajthoz a söldeni világkupán.

A szövetség szerint ő volt az egyik legtehetségesebb újonc a csapatban és szép jövő előtt állt. A junior válogatottban, 2009-ben szerzett egy világbajnoki ezüstöt, egy évvel korábban pedig bronzérem került a nyakába.

Hová vezethet a nemtörődömség a közúton, ha híres sportolókról van szó?

Baleset és baleset között semmiképp nem lehet különbséget tenni az alapján, hogy egy átlagos állampolgár, vagy éppen egy híres sportoló okozta, mégis elkerülhetetlen. A híres sportolókat ugyanis mindenki ismeri, hatalmas rajongótáborral rendelkeznek, felismerik őket az emberek.

Természetesen a sajtó is kiemelten foglalkozik egy-egy esettel, ha valamelyik híres játékos, versenyző követte el, mivel az olvasók kíváncsiak rá. Ez nem is meglepő, mivel ilyenkor sokkal sebezhetőbb egy sportoló, tudat alatt is azt érezzük, hogy lám, hiába sztár, ő is csak egy közülünk, ő is tud hibázni.

A sportolóknak azonban sokkal nagyobb a felelősségük, mint egy átlagembernek. Ugyanis, ha azt látják a rajongók, hogy nem tartják be a szabályokat, a sebességhatárokat, figyelmetlenek, akkor, ha nem is utánozni akarják majd, de úgy lesznek vele, amennyiben nekik lehet, akkor nekünk is.

Ezért is különösen fontos, ahogy Nicky Butt esetében is, hogy ne próbáljanak kibújni a felelősség alól, csak azért, mert ismertek, vagy mert sok pénzük van, hanem vállalják a tetteik következményeit.