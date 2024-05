A 31 éves horvát szépség a Real Madrid-Borussia Dortmund BL-döntőn is ott lesz a londoni Wembley Stadionban, nemrég pedig az is bejelentette, hogy elutazik Németországba a nyári Európa-bajnokságra is, hogy a helyszínen szurkoljon a horvát válogatottnak, amely a spanyol, az olasz és az albán csapattal került egy csoportba.

Mindhárom csoportmeccsre van már jegyem, és ha továbbjutunk, akkor is maradok

– mondta a Bildnek a szuperszexi Ivana Knöll.

Knöll számára rendkívül különleges lesz majd az Eb, mivel Németországban született.