Apollonia Llewellyn ámulatba ejtette a rajongókat, miután a közösségi médiában megmutatta az elképesztő alakját - szúrta ki a The Sun.

Apollonia Llewellyn elképesztően szexi

Fotó: Apollonia Llewellyn/Instagram

A ringlány számára nem idegen, hogy pompás pillanatokat oszt meg magáról az interneten.

A szépséges nő a görögországi Santoriniben nyaral, az öltözete pedig alig bízott valamit a képzeletre. Apollonia mellei szinte kirobbantak a szűk szabású fehér ruhából. Az Only Fans modell közelről is szemlélte a megjelenést a rajongóknak, és megmutatta fehér Gucci kézitáskáját is.

Apollonia több fotót is közzétett magáról, amint a görög szigeten sütetti magát, köztük képeket a szállásáról, amelyhez egy "végtelenített" medence is tartozik. Nem is csoda, hogy a szemet gyönyörködtető képeket látva a rajongók megvadulnak az elképesztő szépségéért.

Rossz hír lehet a férfiak számára, hogy Apollonia a párjával, Jai Rowe-val , a Boston futballistájával nyaral. A rajongók így sem győzték dicsérni a pornós influencert: "Te vagy az álmom"

Egy másik hozzátette: "Gyönyörű vagy, elképesztően nézel ki, mint mindig." Egy követő pedig így kommentálta: "A legszebb természetes szépség az instán".

A fotóit elnézve azon csodálkozunk, hogy "csak" közel 600 ezren követik a hatalmas mellű szépséget, aki a rajongóihoz hasonlóan úgy vélekedik, hogy neki van a "legszebb természetes alakja az Instagramon". Ezt pedig rendre szuperszexi fotókkal bizonyítja is.