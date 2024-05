Ami a karrierje kezdetét illeti, egyetemi tanulmányai során Reddy a Summit TV-nél, egy dél-afrikai üzleti csatornánál végzett szakmai gyakorlatot. Később Fokvárosba költözött, 2007-ben csatlakozott a TEAMtalk Mediához, néhány évvel később pedig Afrika legnagyobb sportkiadványának, a Kick Off magazinnak a helyettes szerkesztője lett. Reddy volt az első nő, aki ilyen posztot töltött be, és ő volt az első hölgy, aki futballelemzőként szerepelt a SuperSport Backpages és a Monday Night Football című műsorokban.

A csinos műsorvezetőnek a Premier League a szakterülete, 2020-ban Between The Lines (A vonalak között) címen saját podcastműsort indított,

amelyben olyan futballsztárokkal és edzőkkel beszélgetett, mint Gary Lineker, Mauricio Pochettino és Daniel Sturridge. Ebben az évben adta ki első könyvét, amely a Liverpoolról szól, illetve arról, hogyan vált az angol klubból trófeagyőztes szupercsapat Jürgen Klopp irányítása alatt (Believe Us: How Jürgen Klopp Transformed Liverpool Into Title Winners). Reddy 2022 márciusában hagyta ott a The Independent vezető futballtudósítói szerepét, azóta a Sky Sports és a Sky Sports News sportriportere.