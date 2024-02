Emberölés, felfegyverkezve elkövetett bűncselekmény és jogtalan fegyverhasználat - ezekben a pontokban emelt vádat Lyndell Mays és Rayton Miller ellen a Jackson megyei ügyészség. A Kansas City Chiefs Super Bowl-címvédését ünneplő tömegben kitört lövöldözésben egy ember meghalt, másik 22 pedig megsebesült.

A rendőrségi dokumentumokból most kiderült, hogy miért tört ki a lövöldözés. May és Miller is egy baráti társasággal ment ki a győzelmi parádéra, és a két csoport szerencsétlenül éppen keresztezte egymás útját. A lövöldözés pedig egy "Mit nézel?" "Te mit nézel?" színvonalú szóváltásból robbant ki, a térfigyelő kamerák felvételei szerint tulajdonképpen másodperceken belül. A 18-19 éves Miller egy golyója megölte Lisa Lopez-Galvant, de a lövöldözésben Miller és a 20-as évei elején járó Mays is megsebesült, mindketten kórházba kerültek. A sebesültek között a legfiatalabb egy 8 éves gyerek.