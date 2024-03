A 48/12-es győzelmi mérleggel listavezető Celtics sorozatban 11. sikerét gyűjtötte be, és az első csapat lett az NBA történetében, amely egy szezonon belül háromszor is legalább 50 pontos győzelmet aratott. A bostoniak 1946-os alapításuk óta a harmadik legnagyobb különbségű diadalukat aratták, az pedig klubcsúcs, hogy a félidőben 44 pontos előnyben voltak - később már 51 ponttal is elhúztak.

Stephen Curry és a Golden State Warriors is borzalmas napot fogott ki

