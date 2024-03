A tragikus eseménysorozat kedden az Ohio állambeli Toledóban történt az Egyesült Államokban. Coleman arra ébedt fel, hogy a család kutyája szokatlanul ugat. Ekkor vette észre, hogy a ház kigyulladt. Az egykori UFC-harcos először a szüleit mentette ki a lángok közül, majd harmadszor is visszament az égő épületbe, hogy a kutyát is megmentse. De az állaton nem tudott segíteni, miközben erős füstmérgezést szenvedett el, miközben a ház égő teteje is beomlott.

Coleman lánya egy Instagram-posztban most azt írta, hogy az édesapja az életéért küzd.