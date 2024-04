Csak a 45-45-re végződő félidőt követő harmadik negyedben elsüllyesztett négy triplát, a negyediket már-már hagyományosan a pálya közepét díszítő logóból, ahonnan a pontrekordot érő triplát is bevágta még februárban. Ez a hármas is hozott amúgy egy rekordot: ez volt egyetemi pályafutása során az 538., amivel megdöntötte az NCAA 1. osztályának (Division I) rekordját. De rögtön az első távoli találatával is megdöntött egy rekordot: immár nem a legendás Diana Taurasinak van a legtöbb sikeres triplája a rájátszások történetében.

Az LSU sztárja, Angel Reese 17 ponttal és 20 lepattanóval zárta az estét.