SCRUTON – Az értékalkotó közösségi tér

Több helyszínen várja az érdeklődőket a Scruton Közösségi Tér, ami 2020-ban nyitotta meg első műhelyét Budapest belvárosában. Névadója az angol filozófus, Sir Roger Scruton, aki a nyolcvanas években nagy hatással volt a közép-európai demokratikus átalakulásra. Művei azonban nemcsak közéleti kérdéseket érintenek: nagyhatású írásai jelentek meg a konzervatív környezetvédelem, művészet, építészet és a bor témáiban is.

A filozófus írásait tovább gondolva, korunk kérdéseire reagálva szerveznek rendezvényeket a közösségi térben. A szellemi töltekezés mellett nagy hangsúlyt kap a lelki feltöltődés is. Sokszínű programkínálatukban olyan események kapnak helyet, mint például a vacsoraszínház, építészeti tematikájú városnéző séta vagy irodalmi est népszerű művészekkel.

Hétvégente koncertek, zenés előadások töltik meg élettel tereiket. A változatos palettán feltörekvő, és már jól ismert nevekkel is találkozhatunk, így minden látogató talál kedvére való programot, legyen szó blues-ról, jazzről vagy épp könnyűzenéről.

A programok mellett online tartalmakkal is igyekeznek minél szélesebb közönséghez elérni. Közösségi média platformjaikon videós beszélgetések, podcastek és ismeretterjesztő posztok, könyvajánlók is találhatók.

Fotó: Scruton Közösségi Tér

A Scrutonba betérők pedig számtalan könyvet lapozgathatnak, vagy akár meg is vásárolhatnak, melyek között nem csak a filozófus műveiből, de más népszerű szerzők köteteiből is válogathatnak.

Az értékteremtésbe jól illeszkedik a gasztronómia iránti elkötelezett szeretetük is. Mint elmondják, az étkezésre úgy tekintenek, mint egy ünnepre, ami ha csak rövid időre is, de lehetőséget ad, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból. Találkozzunk, beszélgessünk, és közösségben éljük át az étkezés örömét!

Étlapjukat negyedévente frissítik, odafigyelve a szezonális alapanyagokra és az évszakhoz, hangulathoz illeszkedő fogásokra. Ahogy névadójuknak, úgy számukra is fontos a lokalitás, melyet a helyi vállalkozók szerepeltetésével is kifejeznek. Specialty kávéjukat például egy kisebb pörkölőtől, az Impresso Micro Roastery-től szerzik be, halchipsüket a közeli Rétimajorból szállítják.



A Balaton szerelmeseinek pedig jó hír, hogy a budapesti helyszínek mellett már Révfülöpön, a Scruton Pelsoban is találkozhatnak velük, ahol a gasztroélmények mellett hajókázáson, madárlesen és koncerteken is részt vehetnek az érdeklődők.

Fotó: Scruton Közösségi Tér