Az őszibarack a diétázók barátja

Az őszibarack szezonja július-augusztusban kezdődik és szeptember-októberig tart – bár már most is lehet kapni a boltban korai, külföldről hozott vagy üvegházas fajtákat. Szeretjük, mert édes, lédús, könnyen emészthető és jól kielégíti az édesség utáni vágyainkat. Persze az élettani hatásairól is érdemes néhány szót ejteni.

Az őszibarack vízhajtó, könnyen emészthető, csökkenti a koleszterinszintet, ráadásul felfrissít és hidratál. Akár a nyár mennyei mannájának is hívhatnánk.

Emellett csökkenti a vérnyomást, ezáltal jó hatással van a szívre.

A benne lévő antioxidánsoknak köszönhetően a betegségek és a stressz káros hatásai ellen is véd. Mivel kiváló hidratáló, hozzájárul a bőr egészségéhez, ráadásul óvja a haj és a körmök állapotát, illetve serkenti a növekedését – ez a benne lévő cinknek és szelénnek köszönhető.

Mivel alacsony a kalória- és a zsírtartalma, a diétázók is előszeretettel fogyasztják. Nem mintha ellen lehetne állni a hívószavának. A benne lévő kalcium továbbá hatással van a csontok állapotára is. Ráadásul pektintartalma segíti az anyagcserét, ezért székrekedés ellen is kiváló.

Hogyan válasszunk gyümölcsöt a piacon?

Nincs is jobb annál, mint egy érett, lédús őszibarackba harapni! A valóság azonban az, hogy ez a harapás sokszor inkább kemény és savanyú, mintsem puha és finom. Ez igazán kiábrándító. Persze, néhány napig a pulton hagyhatjuk a kőkemény barackot, de túl sokra nem megyünk vele.

Az őszibarack ugyanis, számos más gyümölccsel ellentétben, nem érik tovább, ha már egyszer leszedték.

Idővel persze lágyul a húsa, de nem lesz édesebb, mert nem termelődik benne több cukor. És tudjuk, hogy a cukor az oka annak, hogy a friss őszibarack olyan jó desszert. Ez azt jelenti, hogy minden a piacon vagy a boltban dől el.

Ezért fontos, hogy keressük a fényes, élénk színű fajtákat.

Ezután óvatosan nyomkodjuk meg, és ha kemény, mint egy alma, akkor azonnal tegyük is le. A húsát enyhén lágynak kell éreznünk. A következő, amit megtehetünk, hogy megszagoljuk. Az érett barack úgy illatozik, mint egy réti virág.

Ha tehetjük, forduljunk közvetlenül a helyi gazdákhoz: így a barack kevesebbet utazik és több időt tölt a fán.

Hogyan fogyasszuk?

Önmagában is finom, de akár párolva, főzve és sütve is fogyaszthatjuk. Sütemények tésztájának és saláták jó kiegészítője, de lekvár, befőtt, szörp

és házi fagylalt is készülhet belőle.

Tökéletes továbbá krémlevesnek és gyümölcsturmixnak is.

Őszibarack-krémleves

Hozzávalók:

2 csésze barna cukor

2 csésze víz

8 nagy őszibarack, hámozva és apróra vágva

2 evőkanál + 3 evőkanál citromlé

1/3 csésze cukor

1 citrom reszelt héja

5 csésze fehérbor

egy csipet fahéj

egy csipet só

egy csipet szerecsendió

1 csésze habtejszín, felverve

Elkészítés:

Egy serpenyőben forraljuk össze a barna cukrot és a vizet. Vegyük le a tűzről és tegyük félre.

Vágjunk kockára három őszibarackot és keverjük össze a 2 evőkanál citromlével és az 1/3 csésze cukorral.

A maradék őszibarackot nyomkodjuk szét villával egy tálban.

Adjuk hozzá a citromhéjat, a citromlevet, a bort, a fahéjat, a sót, az előzőleg felforralt, cukros keveréket és a szerecsendiót. Jól dolgozzuk össze egy botmixerrel.

Tálaljuk a felvert habtejszínnel és a félretett barackdarabokkal.