Józanság trend: Hogyan lettek menők Európa-szerte az alkoholmentes koktélok?

Ma már társadalmilag is egyre elfogadottabbá, sőt divatosabbá válik a szeszes italok elkerülése, aminek több oka is van. A korábbi generációk körében az alkoholfogyasztás a felnőtté válás vitathatatlan rítusa volt, amelyet a kapcsolatok és az élvezetek nélkülözhetetlen összetevőjeként tartottak számon. Ahogy az egyének egyre inkább arra összpontosítanak, hogy mi a helyes számukra, az alkohollal kapcsolatos kulturális rendszerek megkérdőjeleződnek és veszítenek népszerűségükből. A mostani fiatalok már sokkal tudatosabban élik az életüket, sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy mit visznek be a szervezetükbe, legyen szó ételről, italról, és kábítószerről is.

Van egy nagyon fontos jellemzője az alkoholnak, amit az ezeket fogyasztók hajlamosak figyelmen kívül hagyni: habár ez ideig-óráig hangulatjavító lehet, bizonyos idő elteltével azonban - a lerészegedés mértékével egyenes arányban - gorombábbá, depressziósabbá teszi őket, ezáltal pedig magányossá is, hiszen kirekesztődnek a társaságból. Sőt, bizonyos mennyiségű és gyakoriságú szeszes ital fogyasztása függővé teheti az embert, ami pedig akár súlyos betegséget is okozhat. Arról nem is beszélve, hogy a részegség után mennyire rossz érzés a másnaposság, ami gyakran fájdalmas fizikai tüneteket is eredményez. A rendszeres és tudatos alkoholfogyasztás pedig akár alkoholizmushoz is vezethet.