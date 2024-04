Újragondoltunk 7 klasszikus, retro ételt - szerintünk elképesztően finomak lettek

Vannak olyan retro ételek, amelyekre nosztalgikusan tekintünk vissza, hiszen gyerekkorunk kedvelt ízeit, anyukánk és nagymamánk főztjét, kockás abroszos kisvendéglőket juttatja eszünkbe, ahol a pincérnő ropogósra vasalt, fodros kötényben, nyájas mosollyal az arcán tette elénk a gőzölgő gulyáslevest. Azonban vannak olyanok is, amire a szocializmus szörnyszülöttjeként tekintünk, és ahogy kisdiákként a menzán vagy az úttörőtáborban, ugyanúgy felnőttként is fordul egyet a gyomrunk, ha megérezzük a szagát, vagy csak rá gondolunk. Akárhogyan legyen is, érdemes kipróbálni ezeknek az újragondolt, modern recept szerint készített változatát - a gyerekként utált ételek könnyen a kedvencünkké válhatnak, ha pedig az eredeti verzió jobban ízlett, levonhatjuk a népszerű következtetést, mely szerint "bezzeg régen minden jobb volt".

Vágólapra másolva!

Keleties sárgaborsó-főzelék kókusztejjel Az emberek többségében évtizedek elteltével is

rémálomként él tovább a mustársárga massza, ami a rengeteg rántástól sokszor olyan sűrű volt, hogy megállt benne a kanál, ráadásul rendszerint néhány - zavaros, paprikás lében úszó - mócsingos húscafat is dukált hozzá, melyet a menzán nem átallottak pörköltnek csúfolni. Volt, ahol pörkölt helyett rossz minőségű, gumi állagú lecsókolbásszal tálalták. Nem túl vonzó külseje miatt a sárgaborsó-főzeléket diáknyelven a mai napig csak "guanómártásnak" vagy "betonfőzeléknek" becézik, és legtöbb esetben a kukában végzi, mert szinte nem létezik olyan gyerek aki szeretné, és sokan még felnőttként sem hajlandóak lenyelni. Azonban érdemes lenne szakítani a rossz menzás emlékekkel, és adni neki egy második esélyt. Használjuk ehhez a keleties konyha fortélyait, fűszerezzük curryvel, kurkumával, fokhagymával és római köménnyel, dobjuk fel némi kókusztejjel- vagy tejszínnel, ami kellemes, édeskés ízvilágot kölcsönöz neki.

Készítsük jóval kevesebb rántással - vagy akár anélkül, önmagával sűrítve - és a pörkölthöz sem kell ragaszkodnunk, tálalhatjuk grillezett virslivel, vagy pirított tofukockákkal is. Így már egész más színben tűnhet fel ez az egykor utált főzelékféle.