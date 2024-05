Ezekkel a rovarokból készült ételekkel hamarosan mi is találkozhatunk az étlapon

Noha Kínában és más ázsiai, illetve afrikai országokban gyakori utcai eledel a sült sáska, százlábú vagy a lárvachips, és úgy sütik a skorpiót vagy a pókot nyárson, mint mi a szalonnát, a legtöbb magyar embert nehezen lehetne rávenni, hogy efféle nassolnivalókat kóstoljanak. Pedig ha ilyen ütemben halad a túlnépesedés, előbb-utóbb mi is rátérhetünk a féreg-, rovar- és bogárevésre, ami valójában nem is olyan rossz, mint ahogy elsőre gondolnánk. Bár valóban bizarrul hangzik, a rovarból készült csemegék valójában tökéletes fitneszélelmiszerek, hiszen proteindúsak, zsírszegények, emellett ropogósak, és egyesek szerint nagyon finomak is - már ha az ember elég bátor ahhoz, hogy kipróbálja. Mutatunk is néhány példát.

Kabócasaláta Más szemmel nézhetünk ezentúl a bosszantó, zajos kártevőkre, hiszen nagyon finom csemege is készülhet belőlük. Egy new orleans-i étteremben ugyanis már évek óta szerepel az étlapon, és a helyi séf tapasztalatai szerint egyre népszerűbb. Többféle fűszerezésben is kapható, a chilis, a cajun fűszeres, illetve a fahéjas verzió fogy a legjobban. A sötétbarna, ropogósra sült rovarokat leginkább salátafeltétként kínálják, melybe áfonya, mandula és alma is kerül, ám mustár és szójaszósz keverékébe mártogatva is kedvelt csemege.