Így tisztítsa meg a sütőrácsot alvás közben

Sokunknak ismerős a rémálom, amikor egy finom étel elkészítését követően rengeteg rászáradt zsír és ételmaradék lesz a sütőrácson vagy éppen a grillrácson. A beáztatós módszer bár elsőre hatékonynak tűnik, sokra mégsem megyünk vele, ráadásul a legjobb minőségű mosogatószereknek is meggyűlik a baja vele. A Bake Off az az a Sütimester című műsor királynője, Nancy Birtwhistle azonban erre is tudja a választ, ugyanis olyan tippet adott, amellyel könnyen letisztíthatjuk a ráégett zsírt a sütőrácsokról.

Nancy közel egy évtizede a környezetbarát életmódot hirdeti, és ennek fényében a természetes, és nem mérgező megoldásokat keresi akkor is, amikor takarításról van szó. A sütimester szívesen használ mosószódát a piszkos ruhákhoz, de ez a különleges tisztítószer a sütőrácsok felfrissítéséhez is tökéletes. Ezen Nancy követői is meglepődtek, de teljesen lenyűgözte őket a végeredmény – írja a Daily Star.

Képünk illusztráció. Fotó: Unplash

Nancy a közösségi médiában osztott meg erről egy videót amiben elmondja:

Itt van a két sütőrácsom. Van az egyik, láthatod, elég durván néz ki. Ez a másik, nagyjából ugyanaz, de most megmutatom, hogyan tisztíthatjuk meg őket alvás közben.

Nancy kiemelte, hogy ez a remek, ingyenes hack "csak valódi füvön működik", így ha valakinek nincs kertje, akkor a mosószódával beáztatós módszert javasolja – írja az Express.

"Ha most arra gondol, hogy nincs ekkora vagy elég nagy mosogatója ahhoz, hogy elférjenek benne a rácsok, akkor jelezném, hogy vannak követőim, akik talicskát vagy egy nagy műanyag lavórt használnak a tisztításhoz. Ha a rács már elmerült, hagyja egy éjszakára ázni" – tanácsolta.

Másnap Nancy kiugrott a kertjébe, hogy megnézze az "első módszer" eredményét.

Szóval itt van a rácsom egész éjszaka ott volt, nézzük meg, hogy valóban le van-e takarítva.

Ezután egy tiszta konyharuhával könnyedén letörölte a makacs szennyeződést a rácsról. Ahogy végighúzta a konyharuhát a fémrudakon, a ráégett szennyeződés könnyedén lejött.