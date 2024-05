Minden, amit az eperről tudni érdemes

Bátran kijelenthetjük tehát, hogy az eper valóságos tápanyagbomba, és, hogy - jó hírét fokozzuk - fontos megemlíteni azt is, hogy mindez rendkívül alacsony szénhidrát-és kalóriatartalommal párosul, így

ideális nassolnivaló fogyókúrázók és cukorbetegek számára is.

Fiatalítja a bőrt, szabályozza a vérnyomást és rosttartalma pedig jó hatással van az emésztésre is, ráadásul tele van antioxidánsokkal, így a rákmegelőzésben is fontos szerepe van, emellett a látás is javul tőle.

Fotó: Shutterstock/KatyaPulina

Érdekességek

Végezetül pedig elárulunk néhány érdekes tényt az eperrel kapcsolatban, amiket eddig sokan nem tudtak.