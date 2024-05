Undorító szagok miatt írtak kétségbeesett levelet szomszédjuknak

Egy vegetáriánus család azt állítja, hogy nagyon megsínylette az egészségüket szomszédjuk főzési szokása, és végső kétségbeesésükben könyörgő levelet fogalmaztak meg és juttattak el hozzá, amiben arra kérik, hogy sürgősen hagyjon ezzel a zavaró tevékenységgel. Főleg az lépte át az ingerküszöbüket, hogy a férfi minden este húst készít magának, aminek a számukra kellemetlen szaga az ő otthonukba is beszivárog, amitől minden alkalommal felfordul a gyomruk.

Egy tökéletes példa az egészséges vacsora témakörében

Fotó: Shutterstock

A címzett az ominózus levelet a közösségi média platformján is megosztotta, mert szerette volna kipuhatolni, hogy mások mit gondolnak erről a nézeteltérésről. A kézzel írt levelet egy borítékba is betették, amelyen a "kérem, vegye komolyan" felirat volt kiolvasható. Az üzenetben pedig a család részletesen kitért szorult helyzetére. A levelet később az ausztrál Facebook-csoportba, a Hey Perch-be is feltették.

"Helló szomszéd, megkérhetném, hogy főzés közben csukja be az oldalsó ablakot? A családom vegán (csak növényi alapú ételeket eszünk), és az Ön által főzött hús szagától rosszul érezzük magunkat, ami nagyon feldúl mindannyiunknak. Köszönjük a megértését Sarah, Wayne és a gyerekek" - olvasható a levélben.

A Facebook poszt alatt azóta több száz hozzászólás gyűlt össze, és a kommentelők egymással vitatkoznak azon, hogy az ügyben kinek a pártjára kellene állni. Egyesek szerint a család már túl messzire ment, megzavarta mások magánéletét, és ha vegánként irtóznak a hús szagától, akkor költözzenek inkább el. Többen azt is javasolták, hogy a család bosszantására a szomszéd több ablakot is tárjon ki, amikor főz, sőt szervezzen egy grillpartit, amire már sokan előre jelezték részvételi szándékukat.

Mások azonban kiálltak a család mellett, és azzal védték meg őket, hogy a levél egyébként nagyon udvarias hangnemben íródott. "Miért ez a sok csúnya megjegyzés? Én húsevő vagyok, de udvariasan és tisztelettudóan kérte, és nem nehéz becsukni egy ablakot."

Forrás: Mirror

