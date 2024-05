Szexi Barbie vegán majonéz kerül a boltokba

BarbieCue néven kierül a boltokba a Heinz legújabb terméke, ami egy Barbie-ihlette vegán majonéz. Ezzel tisztelegnek a Barbie 65. születésnapja, és a nagysikerű Barbie film előtt. De a szósz állítólag nagy jól beleillik a Barbiecore őrületbe is. Ez egy a hírességek körében is kedvelt divathullám, ami a Barbie baba csillogó, rózsaszín világára építve nem spórol a rózsaszín színnel, és a nőies sikket sem mellőzi. A rózsaszínt nőies ruhafazonokat szexi részletmegoldásokkal tálalja.

A különleges Heinz szószból mindössze 5.000 darabot terveznek eladni, és megvásárolható a heinztohome.co.uk virtuális oldalon, valamint a Tesco és az Ocado kínálatában is.

Thiago Rapp, a Heinz "ízfejlesztésért" felelős igazgatója a termék kapcsán a következőket nyilatkozta: "Barbie tavaly újra elnyerte a britek szívét, és miután láttuk, hogy ennek a szósznak a gondolata milyen reakciókat váltott ki rajongóinkból a közösségi médiában, tudtuk, hogy meg kell valósítanunk. Mindig keressük a módját, hogy újítsunk és megadjuk a rajongóinknak, amit szeretnének, és nagyon örülünk, hogy ezt az ikonikus partnerséget a Mattellel életre kelthetjük."

Heinz-féle Barbie szósz

Fotó: Origo

Ruth Henriquez, a Mattel fogyasztói termékekért felelős vezetője elmondta, hogy a Heinz-szel való partnerség egy újabb lehetőséget nyit a Barbie-rajongók számára, hogy hazavihessék Barbie világát. A szósz ötlete még tavaly nyáron vetődött fel, és most már a fizikai termék is bekerülhet a konyhaszekrényekbe.

A szósz rózsás árnyalatát egyébként a céklakivonat adja, ára 3.39 font (1.562 forint).

