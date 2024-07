Dubaj továbbra is a kulináris világ egyik legrangosabb városa

Az idei rangos MICHELIN Guide Dubai összesen 106 éttermet tartalmaz. Ez a Guide 2022-es indulásához képest 53,6%-os növekedést jelent. Az éttermek száma a MICHELIN névtelen ellenőreinek döntése alapján nő, és tanúskodik Dubaj folyamatosan bővülő és egyre sokszínűbb gasztronómiájáról.

A 2024-es kiadás négy 2 MICHELIN csillagos éttermet és tizenöt 1 MICHELIN csillagos éttermet ismer el, amelyek közül négyet újonnan díjaztak. Dubaj ma már 18 Bib Gourmand étteremnek is otthont ad, és található itt három MICHELIN Green Star-ral rendelkező vendéglátóhely.

A 106 étteremben mintegy 35 különböző típusú konyha képviselteti magát, a választék pedig erősíti Dubaj pozícióját, mint egy virágzó kulináris színtér, mely elkötelezett a kivételes gasztronómiai élmények iránt.

Issam Kazim, a Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM) vezérigazgatója így nyilatkozott: „Büszkén ünnepeljük a MICHELIN Guide Dubai immár harmadik kiadását. Gratulálunk az összes elismert étteremnek, a sikereket elérő összes közreműködőnek- tulajdonosoknak, szakácsoknak, felszolgálóknak és minden éttermi dolgozónak. Dubaj kulináris térképe továbbra is kulcsfontosságú pillére annak a szélesebb körű kínálatnak, amely a várost az egyik legjobb úticéllá emelte.”

Dubaj mintegy 13 000 étterem, vendéglátóegység otthona, változatos, színes választékot biztosít a városban élő közel 200 nemzetiség konyhájával.

Az emírség globálisan elismert gasztronómiai központtá fejlődését számos díj, elismerés és kezdeményezés bizonyítja. Ilyen a 2024-es Tripadvisor Travellers' Choice Awards gálán elért legjobb globális úti cél díj, melyet egymás után háromszor nyert el Dubaj, vagy a Dubai Food Festival, amely idén már 11. alkalommal került megrendezésre.

Az emírség gasztronómiai tájának növekedése továbbra is felfelé ívelő pályán halad, és az idegenforgalmi szektorban elért sikereket tükrözi – csak 2023-ban Dubai rekordszámú, 17,15 millió nemzetközi látogatót fogadott, ami 19,4%-os éves növekedést jelent. Idén január és május között pedig összesen 8,12 millió látogató tartózkodott Dubaiban, ami 10%-kal több, mint 2023 azonos időszakában.