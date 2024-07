Nyári lecsóreceptek, amelyekkel tuti sikert arat

Ahhoz kérdés sem férhet, hogy a nyári lecsó a magyarok egyik kedvenc étele, az azonban már igen változó, hogy ki hogyan készíti el ezt a közkedvelt ételt. Az lecsóreceptek mindenképp tartalmaznak vöröshagymát, paprikát és paradicsomot, fűszerek tekintetében pedig sót és borsot, ez a lecsó alap, azonban innentől kezdve már az ember fantáziájára van bízva, hogy mit tesz még bele. El lehet készíteni kolbásszal, tojással, erős paprikával, padlizsánnal, cukkinivel és gombával is, köretként pedig lehet mellé rizst, krumplit, kenyeret, nokedlit vagy akár bulgurt is tenni. A változatok tárháza végtelen, azonban most mutatunk 5 változatot, amit érdemes kipróbálni, ha még nem tette meg.

Nyári lecsó: Ratatouille, a francia lecsó

Nyári lecsó: egy könnyen variálható étel

1. Tojásos lecsó

Hozzávalók:

1 ek zsír

1 fej vöröshagyma

só

bors

1 kg paprika

30 dkg paradicsom

4 db tojás

Talán a tojásos lecsó az egyik legnépszerűbb variánsa a lecsóknak. Az elkészítése nagyon egyszerű: zsiradékon megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk először a paprikát, majd körülbelül 10 perc főzés után a paradicsomot, sózzuk és borsozzuk. Amikor már megpuhultak a zöldségek, akkor a felvert tojásokat hozzáadjuk és még rottyantunk rajta és kész is.

2. Kolbászos lecsó

Hozzávalók:

2 fej vöröshagyma

1.5 kg paprika

50 dkg paradicsom

2 szál kolbász

zsír

só

bors

2 gerezd fokhagyma

Egy kevés zsíron megsütjük a kolbászkarikákat, kiszedjük, és félretesszük, majd a kolbászos zsíron készítjük el a lecsót a hagyományos módon. Amikor kész a lecsónk, a korábban félretett kolbászkarikákat beletesszük és még keverünk rajta egyet. Vannak, akik még ezt is megbolondítják tojással, érdemes úgy is kipróbálni.

Nyári lecsó: kolbászos lecsó Fotó: Shutterstock / Shutterstock

3. Cukkinis lecsó füstölt szalonnával

Hozzávalók:

2 fej hagyma

40 dkg paprika

40 dkg paradicsom

25 dkg cukkini

só

bors

10 dkg szalonna

A cukkini egy igen népszerű nyári zöldség, így nem meglepő, hogy az emberek szívesen párosítják a lecsóval. A recept nem sokban tér el a hagyományos lecsó recept készítésétől. A feldarabolt szalonnát zsírjára sütjük, majd a visszamaradt zsiradékban üvegesre pirítjuk a hagymát. Rádobjuk a paprikát, és néhány percig fonnyasztjuk együtt. Hozzáadjuk a cukkinit, végül belekeverjük a paradicsomot, alaposan megsózzuk, és az egészet puhára főzzük. A sült szalonnakockákkal kínáljuk.