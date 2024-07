Ha így áll a pincér az étterem bejáratában, az intő jel, jobb ha tudod, mit jelent

Sok minden előre elárulja, hogy a kiszemelt étterem jó lesz-e vagy sem. Vannak olyan egyértelmű jelzések, mint például a szemetes és koszos környezet, vagy a túlzásba vitt matricázás és plakátolás, mely sosem jelent jót. Ugyancsak gyanús, ha egy vendéglátóhely rengeteg negatív értékelést kap az interneten, de ha nincs kezünkben a telefon, anélkül is ki tudjuk deríteni, hogy milyen az előttünk álló étterem!

A pincérek viselkedése sokat elárul az étteremről /Fotó: Shutterstock

A pincérek testbeszéde, helyzete is árulkodó lehet

Ha külföldön járunk és szeretnénk kipróbálni egy helyi éttermet, és ott megkóstolnánk az autentikus fogásokat, a specialitásokat, akkor jó, ha tudjuk, hogy van két dolog, ami elárulja, hogy turistacsapdával állsz-e szemben! Egyes vélemények szerint ugyanis

két dologból azonnal rá lehet jönni arra, hogy az étterem valóban autentikus, helyi vendéglátóhely-e vagy a turistákra specializálódott egység-e.

Az egyik és legárulkodóbb jel, ha a pincér a bejáratban, vagy az ajtó előtt, az utcán ácsorog és leszólítja a járókelőket, megpróbálja becsábítani a turistákat az étterembe. A másik dolog, ami szintén nem autentikus étteremről árulkodik, ha az étlap tele van képekkel.

Ez a két legfontosabb jele a turistacsalogató éttermeknek (Illusztráció) /Fotó: Shutterstock

A fotós illusztráció nagy segítség lehet a turisták számára, ha nem tudják, hogy egyes halak vagy húsok milyenek is lehetnek, de ebből is látszik, hogy egy igazán kasszikus helyi étterem nem csinálná ezt és ez inkább a turistákra specializálódott egységek sajátossága. Ha a helyi, klasszikus ízeket kóstolnánk meg akár az olasz, akár a spanyol tengerparton, jobb ha a fentieket észben tartjuk. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezekkel együtt a turistacsalogató éttermek is lehetnek jók, az ott készült ételek pedig finomak - írja a Mindmegette.

