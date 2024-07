Mutatunk 7 pörköltöt, amiből egyáltalán nem hiányzik a hús

Bár sokan el sem tudják képzelni, de nemcsak marha-csirke-vagy sertéshúsból készülhet pörkölt, de zsenge zöldségekből, tojásból vagy szójából is. Ezek is lehetnek épp olyan finomak, mint húsos társaik, minden a fűszerezésen és a tálaláson múlik. Ráadásul mivel könnyebben emészthetőek, jobban is esnek a nyári forróságban, emellett olcsóbb és a természet számára is fenntarthatóbb, ha hetente néhányszor lecseréljük a húst egyéb fehérjeforrásokra. Ezért mutatunk 7 remek pörköltet, amelyek annyira finomak, hogy a notórius húsrajongók is imádni fogják őket. Vannak köztük hagyományosabbak, amilyen a gomba-vagy tojáspörkölt, de modernebb, egzotikusabb alapanyagokból készült verziók is.

Gombapörkölt Egy igazi, klasszikus gombapaprikásra valószínűleg még a megrögzött húsimádók sem mondanak nemet, hiszen olyan ízes és szaftos, akár egy húsos változat. A gomba egyébként is kiváló húspótló a magyar konyhában, hiszen kiadós, laktató és fehérjedús, emellett viszonylag olcsó is. Így, ha vegán-vagy vegetáriánus étrendet követünk, és megéheztünk egy jóféle pörköltre, vagy csak könnyedebb és költséghatékonyabb fogást szeretnénk, bátran válasszuk a gombapörköltet. További érv mellette, hogy sokkal gyorsabban is elkészül, mint például egy marhapörkölt. Hozzávalók: 50 dkg gomba

2 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 ek piros paprika

1.5 ek olaj vagy zsír

só, bors

friss petrezselyem Elkészítés: A szárát kiszedjük, a kalapját félbevágjuk, felcsíkozzuk. Amennyiben zsenge csiperkéről van szó, a szárat is felhasználhatjuk, ez esetbe vágjuk karikákra. Ha nem olajat, hanem zsírt használuk, megolvaszjuk egy edényben, majd rádobjuk a megtisztított, apróra vágott vöröshagymát, ezután lassú tűzön üvegesre dinszteljük. Hozzáadjuk az apróra vágott vagy préselt fokhagymagerezdeket is Hozzáadjuk a gombát, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk pirospaprikával, összekeverjük 1-1,5 dl forró vízzel felöntve, fedő alatt, közepes lángon kb. félóra alatt puhára főzzük. Ha a szaft nem elég sűrű, fedő nélkül további 10 percig főzzük. Ha kész, apróra vágott petrezselyemmel meghintjük, majd összekeverjük. Nokedlivel vagy tésztával, esetleg párolt rizzsel tálaljuk.

