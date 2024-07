Ez az egyik legveszélyesebb adalékanyag az ételekben, mégis sok mindenbe tesznek - mutatjuk, hogy mibe

Egyre több kérdés merül fel a titán-dioxiddal (E171) kapcsolatban, amelyet számos élelmiszerben használnak a világon. Az ételszínezőként is alkalmazott összetevő a fényvédő krémekben is megtalálható, mert képes blokkolni a napfény káros sugarait - írja a The Wall Street Journal.

A kutatók szerint elfogyasztása azonban olyan egészségügyi kockázattal járhat, mint a különböző gyulladásos betegségek, immunrendszeri problémák, vagy akár DNS-károsodás, amely rákhoz vezethet.

Az Origo is beszámolt róla, hogy az Európai Unió 2022 óta tiltja a titán-dioxid élelmiszerekben való felhasználását. Az Európai Bizottság akkor életbe lépett határozatának értelmében a gyártók nem adhatnak hozzá titán-dioxidot az általuk előállított élelmiszertermékekhez.

Az uniós bizottság döntését az indokolta, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakvéleményében arra a következtetésre jutott, hogy a titán-dioxid a továbbiakban már nem tekinthető biztonságosnak ahhoz, hogy élelmiszer-adalékanyagként használják.

Az uniós példát követik az Egyesült Államokban is, ahol az idén év elején törvényjavaslatot nyújtottak be a titán-dioxidot tartalmazó élelmiszerek tiltására vonatkozóan az iskolai étkeztetésben.

A titán-dioxidot többek között cukorkákban és rágógumikban is használják

Fotó: foodcollection via AFP/Foodcollection / Foodcollection GesmbH/Foodcollection Gesmbh

A Világgazdaság ezzel kapcsolatban kiemeli: a titán-dioxid adja például az élelmiszeripari termékek nagy részének az élénk fehér színét, illetve fényét.

Ezért használják a gyártók különböző édességekben, cukorkákban, rágógumiban.

A gyógyszeriparban is fontos szerepet tölt be, mert a tablettákban lévő hatóanyagokat óvja a fény általi lebomlástól.

Amellett, hogy egyre több élelmiszeripari cég szünteti be a titán-dioxid használatát termékeiben, amit tehetünk, hogy elkerüljük az ultrafeldolgozott élelmiszereket, amelyek gyakran magas hozzáadott cukor-, zsír- és sótartalommal rendelkeznek, miközben vitamin- és rosttartalmuk alacsony. A közelmúltban egy minden eddiginél átfogóbb tanulmány vizsgálta az ultrafeldolgozott élelmiszerek egészségügyi hatásait. Kiderült, hogy ez az élelmiszertípus 32 betegséggel van összefüggésben, köztük olyanokkal, mint a rák, a cukorbetegség, a szív- és érrendszerrel kapcsolatos problémák vagy a mentális zavarok. Az Egyesült Államok Élelmiszer-és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) szerint, ha az élelmiszer címkéjén szerepel a „mesterséges szín” felirat, gyanakodhatunk, hogy titán-dioxidot tartalmaz a termék.