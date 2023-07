Manapság minden azzal van tele, hogy a Netflix és a hozzá hasonló online videótékák, azaz streaming alkalmazások mennyire tarolnak, milyen népszerűek. Ez igaz is, ezzel nem vitatkozunk, arról viszont sokkal kevesebb szó esik, hogy még mindig tömegek rajonganak a hagyományos televíziózásért.



Ők azok, akik még mindig szeretik ha van egy műsorrend, ha nem kell vadászni a jó tartalmak után, hanem vagy egy szerkesztő, aki eléjük varázsolja azokat. És nem utolsó sorban ez, az úgynevezett lineáris televíziózás adja meg az élő adások varázsát, ami még mindig sokakat vonz. Legyen szó sporteseményekről, vetélkedőkről, tehetségkutatókról vagy kulturális eseményekről, az, hogy a valósággal párhuzamosan lehet követni az eseményeket, még mindig rengeteg embert köt le.

Az egykori Telenor, azaz mai nevén a Yettel pontosan őket célozza meg az új Yettel TV szolgáltatásával, amely hivatalosan 2023 közepén indult el. Ennek lényege röviden, hogy a tv adások vételéhez, azaz megnézéséhez nem a megszokott antennára vagy kábelre van szükség, hanem csupán internetre. A tartalmak tehát élőben, online érkeznek, és a netes kapcsolat lehet akár természetesen vezeték nélküli is. Ez pedig azt jelenti, hogy egy okostelefonon vagy tableten is élvezhetőek a műsorok. Lehetünk a strandon, az autóban vagy akár támaszthatjuk egy presszó pultját a barátainkkal, a fontos pillanatokról nem kell lemaradnunk.

Telefon, tv, számítógép

A szolgáltatás iOS és Android alapú telefonokon és tableteken egy ingyenesen letölthető alkalmazáson keresztül vehető igénybe a legegyszerűbben. Az app telepítése után egyetlen érintés, és máris nézhetőek az adások.

Természetesen a böngészővel is elérhetőek a tartalmak, így a számítógépes felhasználók is élvezhetik a Yettel TV előnyeit. Akadnak már olyan okostévék, egészen pontosan a 2019 után gyártott Samsung TV-készülékek, amelyekre letölthető az app.

A webOS LG és az Android TV-s Sharp modellekre pedig hamarosan érkezik. Mindenesetre a böngésző segítségével előfordulhat, hogy tévéken is lehet használni, de ez nem száz százalék. Emellett a vállalattól beszerezhető egy kis méretű, tenyérnyi kis dobozka is, amely tulajdonképpen egy pici számítógép, ami előre telepítve tartalmazza a Yettel TV alkalmazást. Ez a doboz bármilyen televízióhoz, monitorhoz vagy projektorhoz csatlakoztatható egyszerűen, és a bekapcsolást követően rögtön el is indul a Yettel TV.

Milyen a Yettel TV?

A cég a tévés tartalomszolgáltatóktól veszi át a tartalmakat, így azok minősége erősen függ értelemszerűen az eredeti forrás minőségétől is. Mindenesetre a Yettel technológiai téren hozza a kötelezőt, hiszen a rendszer képes a Full HD felbontású anyagok kezelésére. A tapasztalataink közben a működés közben kellően stabil, fagyásokat, akadásokat nem tapasztaltunk. Legalábbis akkor, ha megfelelő az internetes kapcsolat minősége, mert egyébként bizony hamar szétcsúszhat, eltűnhet a kép.

Arra jutottunk, hogy a kábeles netnél szinte mindig jól működik, a mobilnetből viszont legalább 4G-re van szüksége.

A kezelés pofonegyszerű, még az is könnyen boldogulhat vele, aki egyébként idegenül mozog a technológiai eszközök univerzumában. A menürendszer természetesen magyar nyelven is kommunikál, a felépítése logikus, elrontani nem lehet benne semmit. Okosan gondoltak arra, hogy tematikusan is összegyűjtsék a különféle tartalmakat, így egyetlen mozdulattal kiválaszthatóak például a sportműsorok, vagy gyerekeknek szóló adások. Emellett természetesen a tv-újság sem hiányzik, ahol áttekinthető az egész kínálat.

Extrák

A Yettel TV-ből nem hiányoznak a modern funkciók sem. Az adás ugyanis megállítható, visszatekerhető, és ha lemaradtunk volna valamiről, akkor sincs gond, mert egy hétig megnézhetőek az adások. Sőt, ha valamit kijelölünk, akkor sokkal tovább is eltárolhatjuk, amennyiben ez nem ütközik valami szerzői jogi akadályba. Az említett doboz még további extrákat is tartalmaz. Ezen ugyanis Android TV smart rendszer fut, és ennek köszönhetően rengeteg, konkrétan több ezer alkalmazás letölthető rá. Így például népszerű online streaming szoftverek, kommunikációs appok, rádióállomások elérését biztosító programok vagy játékok is akár. Azt azonban érdemes számításba venni, hogy a viszonylag gyenge hardver miatt a jobb grafikájú játékok futtatása problémába ütközhet.

Mennyi az annyi?

A Yettel TV jelenleg a vállalat partnerei, azaz előfizetői számára érhető el. Nem ingyenes, de az ára nem vészes, hiszen a legdrágább, közel száz csatornát tartalmazó csomag is 6000 forintba kerül havonta, hűségidő nélkül, és vannak ennél olcsóbb konstrukciók is.

Miután kipróbáltuk, és egy-két hétig használtuk, arra jutottunk, hogy a Yettel TV életképes kezdeményezés. Ha valaki még mindig szereti a hagyományos tévézést, előfordul, hogy mobilon is nézné az adásokat, rossz a lakhelyén a hagyományos digitális műsorszórás, illetve ki tudja használni az extrákat, annak bátran tudjuk ajánlani.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!