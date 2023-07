Az elmúlt években széles tömegeket botránkoztattak meg a virtuális barátnők térnyeréséről szóló hírek, ráadásul a generatív mesterséges intelligencia gyors fejlődésével egyre csak javul a meghajtásukra használt technológia. A mobilappokon és böngészőkön át elérhető, chatbot barátnő szolgáltatások mára meggyőző kommunikációs képességekre tettek szert, a tanulékonyságuk miatt pedig teljesen személyre szabott interakciókat képesek nyújtani a felhasználók számára.

A chatbot barátnők kritikusai kétlik, hogy a termékek pozitív hatással lennének a kapcsolatteremtési nehézségekkel küzdők férfiakra, képesek volnának bármilyen segítséget nyújtani számukra a társkeresésben, félelmeik szerint a technológia csak a meglévő gondjaik elmélyítésére alkalmas.

Most egy másik megközelítésből is érkezett vélemény a témában, a családon belüli erőszak ellen küzdő Full Stop Australia jogvédő szervezet vezetője is aggódik, azonban a férfiak egészsége helyett a nők jólétéért. „Rendkívül ijesztő, hogy létrehozhatod a tökéletes partnert magadnak, akit te irányítasz, aki megfelel minden elvárásodnak. Jól tudjuk, hogy a nemek közti erőszak fő mozgatórugói azok a berögözött kulturális nézetek, hogy a férfiak uralhatják a nőket, ami problémás" – osztotta meg Tara Hunter a véleményét.

A chatbotos barátnők felhasználókra és a jövőbeli kapcsolataikra gyakorolt hosszabb távú hatása rejtély, semmilyen tudományos kutatás sem készült még a témában, jelenleg mindenki csak találgat a technológia lehetséges következményei kapcsán.

