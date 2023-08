Nagyjából egy éve vannak már pletykák arról, hogy a Samsung betörne az okosgyűrűk piacára, eddig viszont nem sok konkrétum volt a Galaxy Ringről. A The Elec forrásai szerint a Samsung már befejezte a termék fejlesztését, és várhatóan még most augusztusban megkezdi a gyártást is. Állítólag már mindent előkészítettek, csak be kell indítani a sorozatgyártást.

Ennek ellenére a Samsung okosgyűrű nem mostanában jelenik meg: a szokásos hatósági ügyintézés mellett itt számos tanúsítványt, engedélyt kell begyűjteni, részben ugyanis orvosi eszköznek is minősítik majd a terméket, mint az EKG-t vagy rendellenes szívritmust figyelő okosórákat.

Az ilyen tanúsítványok beszerzése legjobb esetben is több hónapba telik, ezért esik a megjelenés 2024-re. A találgatások szerint lehet, hogy pont a Galaxy S24 bemutatójára.