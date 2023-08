A chiphiány témája korábban hatalmas pánik mellett futott végig a médiában, aztán viszonylag gyorsan kiderült, hogy a helyzethez a gyártók hozzáállása is nagyban hozzájárult, gyorsan átfordult minden, és azóta is fulladoznak a felhalmozódott készletekben.

Ennek ellenére az ellátási láncban és annak működésében sok helyen azóta is vannak gondok. Az Audi egyik vezető menedzsere szerint például a német autóiparnak évekbe telik, mire kilábal a helyzetből, pedig az országban több chipgyár is épül. Azóta is igyekeznek átszervezni az ellátást, csökkenteni az ázsiai és amerikai cégekkel szembeni függőséget.

Németországban épít chipgyárat többek között az Intel és a TSMC is, de a dollármilliárdos projektek csak évek alatt készülnek el, emlékeztetett Renate Vachenauer az Augsburger Allgemeine cikkében. A helyzeten csak az segíthet, ha egy modellben több egyforma chipet használnak – mert egy autóba most 8000 eltérő chipet építenek.