Már csak az Egyesült Királyság versenyhatósága áll az Activision Blizzard játékkiadó Microsoft általi felvásárlásának útjában. A hatóság azt sérelmezi, hogy az Xbox Cloud Gaming már most is piacvezető a felhős játékfuttató szolgáltatások piacán, a 69 milliárd dolláros felvásárlást követően pedig exkluzívvá tehetné a Call of Duty szériát benne, ezzel az erőfölényét kihasználva torzíthatná a piaci versenyt.

Most a Microsoft váratlan taktikával kívánja megoldani a problémát, a hatóságnak tett javaslata szerint átadná 15 évre a francia Ubisoft számára az Activision Blizzard által készített játékok felhős futtatásra való kiadásának jogát.

Az üzlet keretében az Ubisoft gondoskodna arról, hogy az Activision Blizzard játékai elérhetőek az olyan rivális felhős játékfuttatók számára, amelyek szeretnék azokat kínálni az ügyfeleik számára, a Microsoft csak licencdíjat kapna utánuk a partnertől.

Emellett az Ubisoft már tényként hangoztatja, hogy az Ubisoft+ Multi Access előfizetésén keresztül PC / Xbox / Amazon Luna platformokon hamarosan az Activision Blizzard játékai is elérhetőek lesznek. PlayStation konzolokon az Ubisoft+ Classics kollekcióba teszi be a termékeket, ez külön előfizetés helyett a PlayStation Plus Extra és PlayStation Plus Premium csomagokra való előfizetéssel oldható fel.

