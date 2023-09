A nagyközönség köreiben véget ért a kriptovalutás láz, miután elfogytak az olyanok, akik hajlandóak lettek volna busás megtérülésben bízva vásárolni a pénzhelyettesítő eszközöket, emiatt viszont összeomlott kriptóval való spekuláció kártyavára. Ettől függetlenül a BitCoint és társait ipari módszerekkel bányászók egy része nem tűnt el, ráadásul továbbra sem áll távol tőlük mások megbotránkoztatása.

Most épp az USA Pennsylvania államában tevékenykedő Stronghold Digital Mining borzolta fel a kedélyeket. A Nesquehoning község melletti Panther Creek szénerőművet 2017-ben megvett vállalat engedélyt kért az amerikai környezetvédelmi hatóságtól (EPA), hogy autógumikat elégetve generáljon áramot, ilyen módon kívánja előállítani a kriptobányászathoz felhasznált áram akár 15 százalékát.

Az autógumik égetése technikailag legális lehet, az EPA 2016 környékéig még javasolta is a fosszilis tüzelőanyagok alternatívájaként. Viszont a közelben élők ledöbbentek az ötlettől, egészségügyi ártalmaktól tartva a kérés elutasítását kérik a hatóságtól.

Mindeközben a vállalat azt állítja a webhelyén, hogy valójában aktívan javítja a környezetet, most is olyan az alacsony minőségű szenet éget a kérdéses erőműben, amelyet 1977-ig hegyekben halmoztak fel a pennsylvaniai kitermelők, mert nem értékesíthették azt. Állítása szerint a szénhegyekből kioldódó vegyületek az egész állam első számú talajvíz-szennyezői, a szél által elvitt poruk szintén ártalmas, és természetesen tűzveszélyesek is.

A környezetvédők felhozták, hogy semmiféle tanulmány sem készült a gumiégetés valószínű következményeiről, de egyáltalán nem hangzik egészséges ötletnek, az erőmű már enélkül is éppen eléggé rontja a levegő minőségét.

