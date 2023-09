Az Apple magyar idő szerint kedtt este 7-kor tartotta szokásosnak mondható őszi nagy bemutatóját, ahol menetrendszerűen leleplezte az új iPhone-okat, és új sorozat érkezett a cég okosóráiból is. És igen, az új telefonok és azok kiegészítői is átvoltottak USB-C csatlakozóra!

A bemutató azzal kezdődött, hogy az Apple bemutatott néhány embert, akik az iPhone és Apple Watch túlélést segítő és segítségért riasztó funkcióiknak köszönhetően menekültek meg balesetekben, vagy az egészségügyi funkcióknak köszönhetően derült ki, hogy rákosak, és még időben meg tudták gyógyítani őket. Tim Cook vezérigazgató szerint még tovább szeretnének menni ezen az úton. Egyúttal nagy sikernek értékelte, hogy a Mac számítógépek most már teljesen átállták a saját fejlesztésű Apple Silicon processzorokra, és az Apple Vision Pro headset iránt is hatalmas a fejlesztők érdeklődése.

Az órákat mutatta be először az Apple

A menetrendnek megfelelően megérkezett az Apple Watch Series 9, ahol először arról beszéltek a fejlesztők, hogy az új órába az eddigi legerősebb processzor került, amit valaha órába rakta. Ennek köszönhetően az óra még gyorsabb lett, méginkább tudja gyorsítani a mesterséges intelligenciás feladatokat, miközben maga az óra még mindig körülbelül 18 órát (jobb esetben egy napot) bír ki.

Az egyik újdonság, hogy az egészségügyi adatokhoz is hozzá lehet férni a Siri segítségével, pusztán hangvezérléssel. Tovább javult az a lehetőség is, hogy az óránk segítségével megtaláljuk az iPhone-unkat, így most már még pontosabb, tényleg centire pontosa odavezeti a felhasználót a telefonhoz. Ennél viszont hasznosabbnak tűnik, hogy a Series 9 kijelzője kétszer akkora fényerőre képes, mint az előző generáció, így szuperül látható még erős fényben is.

Egy új gesztusvezérlést is bevezetett az Apple, amit akkor (is) használhatunk, ha például a másik kezünk foglalt. Egyszerűen az órát viselő kezünkön a mutató- és a hüvelykujjunkat össze kell érintenünk, és máris felvehetjük például a bejövő hívást.

Az eddigi színek mellé bejön egy teljesen új rózsaszín is, egyébként maradnak a már megszokott színek és háztípusok.

Nem maradt frissítés nélkül a keményarcoknak, búvároknak, hegymászóknak és egyéb, extrém kihívásokat szeretőknek szánt Apple Watch Ultra sem. A második kiadás megkapta ugyanazt a processzort, mint a Series 9, itt is működni fog a kétujjas gesztus, a Siri még pontosabb vezérlése. A kijelző itt viszont még fényesebb, egészen konrétan már 3000 nits fényerőre képes. Az óra "előlapján" megjeleníthető információk most már nagyon részletesen testreszabhatók lesznek, és még pontosabban tudja követni a különböző sportok során végzett munkát.

Az órák szeptember 22-én jelennek meg, és a Watch Series 9 ára 399 dollártól kezdődik, míg a Watch Ultra 2 már 799 dollárról indul.

Az alap iPhone 15 is megkapta a dinamikus szigetet

Ahogy várható volt, az Pro modellek után a "mezei" iPhone 15-ös modellek is megkapták a dinamikus kameraszigetet, ezzel egységessé vált a felhozatal ebből a szempontból. Maga a dinamikus sziget is bővült mindenféle új lehetőséggel. Az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus is Super Retina XDR (OLED) kijelzővel érkezik, mégpedig 6,1-es és 6,7 hüvelykes méretekben. Az Apple minimális mértékben reszelgetett a külsőn és javított az összeszerelés minőségén is, valamint kapunk új színeket.

Az iPhone 15 és 15 Plus hátulján a főkamera 48 megapixeles, amiből alapesetben pixelek összevonásával 24 megapixeles fotókat állít elő a készülék. Illetve mivel telefotó lencse nincs a telefonokban, választhatunk 12 megapixeles módot is, ilyenkor tulajdonképpen a nagyobb felbontású képből képkivágással állít elő egy kétszeresen bezoomolt képet a készülék.

Az Apple nagyon ráfeküdt a háttér kimosására épülő bokeh effektre is, ami a szoftvernek köszönhetően még jobban le tudja választani a célpontot a háttérről, és most már mesterséges intelligenciával fel tudja ismerni, ha portrét szeretnénk készíteni, és automatikusan átvált erre a módra, nem kell manuálisan átkapcsolni. Javult a HDR-es fotózás minősége és az ígéretek szerint az éjszakai mód is előrébb lépett.

És igen, a várakozásoknak megfelelően az iPhone 15-ös modellek már USB-C töltővel érkeznek, és minden más kiegészítőt is frissítenek ezzel a csatlakozóval. Ezzel gyakorlatilag ugyanazzal a töltővel lehet feltankolni az Apple telefonjait, laptopjait és tabletjeit.

Az iPhone 15 ára 799 dollárnál, a 15 Plus ára pedig 899 dollárnál kezdődik.

De milyen újdonságokat tartogat az iPhone 15 Pro?

Nos, például azt, hogy titán borítást kapott, aminek köszönhetően strapabíróbbá vált, ráadásul még könnyebb is lett. A kijelzők körüli káva mérete is csökkent, így a telefon úgy lett kisebb, hogy a kijelző korábbi mérete megmaradt. A méretek egyébként változatlanok: a Pro 6,1 hüvelykes, a Pro Max pedig 6,7 hüvelykes.

Az Apple hozzányúlt az iPhone-okon kezdetektől meglévő némítő gombhoz is. Ez alapból továbbra is némítőként működik, viszont ha erre nem tartunk igényt, akkor hozzárendelhetünk rengeteg másfajta funkciót is.

A telefonok egy teljesen új rendszerchippel érkeznek, ami az A17 Pro nevet kapta (ez tehát már nem Bionic). Ahogy azt megszokhattuk, az Apple elsőként használja a legújabb gyártástechnológiákat, és nincs ez másként most sem: ez a processzor már 3 nanométeres eljáráson készül. Természetesen a chip minden része gyorsabb, erősebb mint az előd esetében, és kapott egy beépített dedikált AV1-es dekódolót is, ami az újabb tömörítési eljárással készült videók lejátszásánál lehet hasznos.

A legnagyobb újdonság azonban a chip grafikus feldolgozásért része, az Apple az ezzel kapcsolatos részeket szinte teljesen áttervezte. Ennek köszönhetően még nagyobb teljesítményt kapunk, támogatottak az újabb programozói technikák, de a legfontosabb mégis az, hogy az újabb PC-s grafikus feldolgozó egységekhez hasonlóan most már ez is képes hardveresen gyorsítani a sugárkövetést. Az új A17 Pro chipnek köszönhetően most már akár olyan játékok is megjelenhetnek a telefonra, amik korábban csak konzolon vagy PC-n tudtak elfutni.

Az Apple szerint a legfontosabb a Pro-modellek esetében talán mégis a kamera, így idén is készültek újdonságokkal. A főkamera maradt 48 megapixeles, de a szenzor még nagyobb és más területeken is csiszoltak rajta, így jobb minőségre számíthatunk a porték és az éjszakai fotózás területén. A fotók alapesetben itt pixelösszevonással, 24 megapixeles jönnek majd ki, de ha kell, akkor a nagyobb felbontásnak köszönhetően több gyújtótávolságot is tud imitálni a készülék.

Ami viszont a nagyobbik Pro Max sajátja lesz, az a nagyobb méret által lehetővé tett 5x-ös telefotó kamera. Összességében az ultraszéles látószögű kamerával együtt az iPhone 15 Pro Max a makrótól a 120mm-es gyújtótávolságig többféle gyújtótávolságot tud imitálni. Érdekesség, hogy a főkamera és a telefotó kamera együttműködésével térbeli videókat készíthatunk, amik aztán visszanézhetők az Apple Vision Pro headseten.

Az iPhone 15 Pro 999 dollárról, az Pro Max pedig 1199 dollárról indul, és mindkettő szeptember 22-én jelenik meg.