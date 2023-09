Jelentős üzleti bukásnak bizonyult a Meta és a Ray-Ban 2020 végén bejelentett partnersége, a kamerákkal felszerelt Ray-Ban Stories okosszemüvegből a hírek szerint csak olyan 300 ezer darab fogyott, ráadásul a vevők oroszlánrészénél már régóta a fiókban porosodik a termék.

Ez nem szegte a felek kedvét, a Facebook Connect eseményen a chatbotok mellett a második generációs okosszemüveg is bemutatkozott. A Ray-Ban Meta klasszikus Wayfarer és modernebb Headliner alapstílusokban lesz elérhető, ám az elődjétől eltérően csak az egyik lencséje mellé került kamera, a másik lencse mellé visszajelző LED-et építettek a mérnökök. Ez hivatott felhívni a figyelmet arra, hogy videót rögzít vagy élőben közvetít a szemüveg viselője, a fény eltakarása esetén a vezérlőszoftver blokkolja a kamera működését.

A termék nagy fejlesztését sikerült is leleplezni a fenti mondatban, az okosszemüveggel már nem csak fotók és Full HD videók készíthetőek a saját 32 GB-os háttértárára, de egy töltéssel akár 40 percen keresztül élő videó is közvetíthető vele a Facebookra és az Instagramra, ez a Bluetooth-on hozzápárosított okostelefonon át valósítható meg. A szemüveg headsetként is használható, hívások bonyolítására és zenehallgatásra is alkalmas, az oldalán lévő kezelőszervekkel a mobil elővétele nélkül szabályozható a hangereje.

A Ray-Ban Meta egy töltéssel olyan hat órányi üzemidőt kínál, a tokjába helyezve tölthető, a tokban lévő akku nyolc teljes töltésre elég energiát tud tárolni.

Az okosszemüveg 2023. október 17-től lesz kapható a világ tizenöt országában, az érdeklődők máris előrendelhetik, Európában 329 eurós (~129 ezer forintos) ajánlott kezdőárat kapott.

A hivatalos forgalmazásban résztvevő piacok:

Ausztrália

Ausztria

Belgium

Dánia

Egyesült Államok

Egyesült Királyság

Finnország

Franciaország

Írország

Kanada

Németország

Norvégia

Olaszország

Spanyolország

Svédország

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!