A többség jó eséllyel már rég megfeledkezett a Meta okosszemüvegének létezéséről, a termék Ray-Ban Stories néven került piacra 2021-ben. A jó eséllyel a Snapchat Spectacles által ihletett kütyü két diszkrét kamerát kapott, a viselők fotókat és videókat készíthetnek vele a Facebookon és az Instagramon való megosztásuk céljából, plusz zenehallgatásra is használható.

A The Wall Street Journal forrásai szerint a Meta nem végzett a termékkategóriával, tervbe van véve az okosszemüveg második generációs változatának elkészítése. Ez nem meglepő annak fényében, hogy jelenleg a Facebookon és az Instagramon is óriásit mennek a rövidvideók, a szemüvegek elsősorban ezek készítését könnyíthetik meg. Emellett általánosságban véve van mit javítani az első generációs terméken, a tesztelők a rosszabb fénykörülmények közti gyenge képalkotást és a reklámozottól drámaian elmaradó akkus üzemidőt is kritizálták.

Viszont az új okosszemüveg ellen szóló érdekesség, hogy a kiadvány forrásai szerint óriási bukás lett az első Ray-Ban Stories. Összesen olyan 300 ezer darabot sikerült értékesíteni a 300 dolláros okosszemüvegből, ami a körülményeket figyelembe véve nem tűnik túlságosan rossznak, viszont a havi szinten aktív használóinak száma mostanra 27 ezerre csökkent, az eladott eszközök bő 90 százaléka a fiókban porosodik.

