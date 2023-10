Berobbant a mesterséges intelligencia, ami szöveget, képet, hangot vagy akár videót is képes generálni pár jól definiált utasítás alapján. Most éppenséggel azt kérték tőle, hogy generálja le az egyes országok saját Pókember verzióját, köztük van a magyar is. Mutatjuk a képeket.