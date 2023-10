Teljesen kezdőként milyen rollert is érdemes vennünk, ha a maximumot akarjuk kihozni belőle? Mint mini sorozatunk első részéből kiderült, a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro típusnak szavaztunk bizalmat. Első részünkben a szempontok és első benyomás kaptak hangsúlyt, a másodikban pedig inkább a gyakorlati, nagyon szubjektív tapasztalatok szerepelnek majd.

Még a bicikliutakon is óvatosan!

A fene se gondolta volna, hogy a bringautakon is ennyi kátyú van. Bringával nagyjából tíz éve, motorral 5-6 éve járom az utakat, vagyis van fogalmam arról, hogy milyen állapotban vannak a fővárosi utak, de valahogy kerékpárral soha nem éreztem azt, hogy ennyire ramaty állapotban lenne mondjuk a Szilágyi Erzsébet út mellett futó bringaút. A Xiaomi Electric Scooter 4 Pro-t felfújható gumis, a rázkódást ez valamennyire elnyeli, de messze nem olyan mértékben, mint egy nagykerekes országúti bringa, így ahhoz mérni persze, felesleges. Ettől függetlenül nem árt észnél lenni, mert egy 10-15 centi széles kátyúba beleszaladni nem feltétlen a nap legjobb döntése.

Ezekből ezen a szakaszon nincs 500 méterenként, de sikerült egybe belefutni, és akkor bizony tényleg hálát adhattam a rövidebb fékútért, amit amúgy a cég büszkén hirdet is. És tényleg; nagyjából 4 méteren belül satufékkel sikerült a kátyú előtt annyira lelassítani és leugrani a rollerről, hogy ne borulás legyen a vége. Vagyis a fék: pipa, eléggé rendben van.

Mik azok a tartozékok, amik feltétlenül kellenek Xiaomi Electric Scooter 4 Pro-hoz?

Gyanítom, a bringa/motor miatt, megszoktam az első és a hátsó féket, kerestem is a rolleron az első féket eleinte, de aztán, ahogy múltak a kilométerek, és gyarapodtak a fékezések, rá kellett jönnöm, a tervezők tudták mit csinálnak, nagyon jól fog a fék így. Fél méterrel egy felnitörő kátyú előtt befékezve olyan pazar módon megállt a roller, hogy szinte csak át kellett emelnem a tíz centi széles lyukon, és már folytattam is tovább az utam.

Ha már kátyúk, a roller dőlése, irányíthatósága pont jó, a súlypontot is finoman tudjuk irányítani, kis beleroggyanással pedig tompítani az újabb kátyúkat. Ebből fakadóan a keréknyomás sem elhanyagolható szempont, amit 2-3 hetente erősen ajánlott saját magunknak tesztelni. Bár pumpa a csomagnak nem része - pedig el tudnám viselni - de mindenképpen legyen helye a szettünkben. Persze, benzinkúton is megállhatunk, ellenőrizhetjük a nyomást (4-4,5 közöttit mondanak általában), de nekem valahogy kényelmesebb, ha van saját, és a példának okáért a XIAOMI Mi Portable Air Pump 1S van olyan kicsi, hogy kényelmesen elférjen a táskában.

Ami már kicsit kellemetlenebb, de muszáj, hogy elférjen a hátizsákban, az pedig nem más, mint a lakat. Merthogy az mindenképpen kell.

Milyen zárat vegyek elektromos rollerre?

A Xiaomi Electric Scooter 4 Pro szoftveresen zárolható, az alkalmazáson belül van egy eléggé kézre eső megoldás erre. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy bölcs dolog lenne fizikai lezárás nélkül ott hagyni mondjuk a Mammut oldalában; aki nagyon akarja, simán felkapja, és elcammoghat vele, a 17 kilogrammos súly ebben keveseket gátol meg. Ami már igen, az egy komolyabb lakat.

A bringás előéletemnek köszönhetően nálam alapból van egy Kryptonite, méghozzá a Kryptonite Evolution STD U lakat, hurokkábellel. Masszív darab, és ez a kombó bringán is megállta a helyét, ezért - gondoltam - rollernél sem fog cserben hagyni. Eddig mondjuk nem hagyott, de teljesen más kötözési logikát igényel. A fő problémája természetesen itt is a súly és a pakolhatóság. Amíg kerékpáron a vázra erősíthető tartójába visszapattintható a lakat, a nyeregcsőre pedig a sodrony feltekerhető, addig a rollernél ez sajnos nem járható út - vagyis a hátizsákban kell helyet kapnia. Ez meg azzal jár, hogy az ember veséje egy idő után elkezdi eléggé érezni az ütögetést. A Kryptonite lakatolás szempontjából ugyanakkor jól használható, kerék-résznél átfűzhető a sodrony, az u-lakat pedig váz-oszlop kombóban használható. Akinek ez sok - súlyra, macerára - annak még mindig ott van az Evolution valamelyik kistestvére, vagy akár az Abus sodronyos megoldása is.

Szintén nem árt, ha van bukósisak, mert a géppel lehet esni, főként ha az ember nincs észnél, esőben, eső után kezd el gurulni, és ezek a kerekek csak ideig-óráig állnak helyt csúszós felületen.

Meg amúgy is, a városi közlekedés jelen állapotában a kerékpárosok után a rolleresek azok, akik legkönnyebben megjárhatják az autókkal szemben.

Na de a legfontosabb, milyen vezetni Xiaomi Electric Scooter 4 Pro-t?

A teszünk első részében már említettem, Lime, Tier rollerekkel tettem már korábban is jó pár kört. Azokhoz mérten a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro kevésbé masszív - érthető módon. A Lime viszonylag stabil menetélményt tesz lehetővé, míg a Xiaomink nem csak stabil, de fürge is, vagyis élményfaktort tekintve - számomra - mindenképpen bulibb ezt a modellt használni mindennapi közlekedésre.

Az viszont már modelltől független, hogy a rollerezni kevesebb közlekedési élményt jelent - nincs meg az a dinamika, ami bringa esetén megvan, és nincs meg az a gyorsulási faktor sem, ami a motornál van. Negyven-ötven perc folyamatos rollerezés után kicsit kezd egyhangúvá válni a történet, nem rosszá, vagy unalmassá, hanem egyhangúvá. Ezen ugyanakkor lehet változtatni, megszokott útvonalak helyett újakat felfedezni, és kisebb forgalmú részeket választani akár városon belül is. A roller pedig nagyon szépen idomul a városi közlekedés ritmusához, csak rá kell érezni.

Mindent összevetve viszont ez egy nagyon is valós alternatívája lehet a városi tömegközlekedésnek és a közösségi közlekedésnek, legalábbis tavasztól őszig. Hogy télen hogy működik? Nos, a következő cikkünk témája pont ez lesz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!