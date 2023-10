Az Egyesült Királyság piacfelügyelete pénteken véglegesen jóváhagyta az eddigi legnagyobb összegű játékipari akvizíciót. Ennek megfelelően már semmi sem áll annak útjában, hogy a Microsoft 69 milliárd dolláros vételi áron megvásárolja az Activision Blizzardot, a felek akár még ma hírül adhatják az adásvételi szerződés aláírását.

A Microsoft még tavaly januárban jelentette be a többek közt a Call Of Duty, a Warcraft, továbbá a Diablo márkákat istápoló játékkiadó felvásárlásának szándékát, az eredeti tervek szerint a felek még idén tavasz táján szerették volna véglegesíteni azt. Erre végül nem került sor, miután az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok versenyhatóságai is blokkolni kívánták az üzletet, szinte teljes mértékben a Sony konzolos üzletágának aggályait visszhangozva.

Az Egyesült Királyság piacfelügyelete most azután hagyta jóvá az felvásárlást, hogy a Microsoft kiszervezte az Ubisoft számára az Activision Blizzard égisze alatt készülő játékok felhős játékfuttatási jogainak exkluzív kezelését. Ez garantálja azt, hogy a termékek nem csak az Xbox Cloud Gaming felhős játékfuttatóban válhatnak elérhetővé, hanem igény esetén a rivális szolgáltatások is kínálhatják majd azokat a gamerek számára.

Az USA Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága még nem tett le az üzlet blokkolásáról, azonban a megakadályozására indított pert első fokon elveszítette, így nem tudja megakadályozni a felvásárlás nyélbe ütését.

