A filmek és könyvek között jó pár olyan alkotás akad, amiről mindenki hallott, még az is, aki egy snittet sem látott vagy egy betűt sem olvasott belőle. Ilyen például a Terminator, a Psycho vagy például az Öreg halász és a tenger. Ugyanez a kategória megtalálható az videójátékok univerzumában is, amire tökéletes példa a Doom vagy a Mortal Kombat.

Ez utóbbi a verekedős játékok királyaként évtizedek óta irgalmatlan népszerűségnek örvend, amit jól mutat, hogy még mozifilmeket is készítettek belőle. 2023 őszén jelent meg a széria legfrissebb epizódja, a beszédes Mortal Kombat 1, mi pedig az akciójátékok híveként nagy izgalommal kapcsoltuk be a Sony PlayStation 5-öt, hogy megnézzük, tartogat e bármilyen újdonságot, érdekességet.

Változatlan alapok

A Mortal Kombat mindig is az akcióról, a verekedésről szólt, és ez a mostani epizód sincsen esetében másként. Ezúttal is megmaradt a védjeggyé vált, hagyományos 2D harcrendszer, azaz a küzdő felek a képernyő két széle felől indulnak, hogy aztán találkozva elkezdjék csépelni egymást.



Természetesen ezúttal is rengeteg féle-fajta támadási, védekezési és mozgás opció közül választhatunk, amelyeket kombinálni is lehet. Emellett megmaradtak a különféle speciális mozdulatok is, amelyekhez a gombokat előre meghatározott sorrendben kell lenyomni. A széria szerves részét képezték az első pillanattól kezdve a különféle karakterek, amelyek tulajdonságai, képességei, erősségei és gyengeségei eltérőek lehetnek. Így egyrészt mindenki találhat a stílusához, habitusához illő harcost, másrészt az ellenfelek ellen ezeket is figyelembe kell venni. Ebben eddig nincs semmi újdonság, mint ahogy abban sem, hogy az irányítás egyszerűen remek. Ha valaki kezdőként ugrik bele, akkor is hamar elsajátíthat mindent, köszönhetően annak, hogy egy nagyon részletes kiképző-tanító szekció is helyet kapott a programban.

Mint egy film

Már a legeslegelső résztől kezdve a széria szerves részét képezi a kampány mód, amikor is egyfajta történetszálat követve kell küzdeni, előre meghatározott ellenfelek ellen. Ez innen sem hiányzik, sőt, erre a területre óriási hangsúlyt fektettek. Egy egészen remek történetet találtak ki, számos csattanóval, szenvedéllyel, érzelmekkel és humorral. Ennek során megismerhetjük az egyes karaktereket, azok múltját, személyiségét, és persze a fő cél, hogy a békés földlakókat képviselve legyőzzük az univerzumunkra rontó démoni, gonosz erőket.



A történetet nem csak leírják pár szóban, hanem animációs mozifilm minőségű, párbeszédekkel kiegészített átvezető videók tömegét készítették el, amelyek rendkívül hangulatosak, nagyon szépek, és összekötik az egyes összecsapásokat. Ez a koncepció remek, és a megvalósítás is kiválóan sikerült, és nem túlzás azt állítani, hogy olyan érzésünk volt, mintha egy interaktív filmet látnánk. Ez pedig hosszú időn át képes lekötni az embert, és emiatt nem válik unalmassá az egész verekedősdi. Konkrétan jobb, izgalmasabb, élvezetesebb és szórakoztatóbb ez a formula ebben a formában, mint bármelyik eddig, valódi előszereplős Mortal Kombat film.

Természetesen mód van arra is, hogy csak egy-egy bunyóba ugorjunk bele szabadon választott karakterekkel. Ez pedig akkor lehet jó, ha egy kicsit gyakorolnánk, vagy valódi emberekkel csapnánk össze. Természetesen ez utóbbihoz nem kell feltétlenül egy szobában lenniük az ellenfeleknek, hiszen az internet révén a világ bármely részéről kereshet magának partnert az ember.

Grafika, látvány

Mi a világ egyik legfejlettebb konzolgépén próbáltuk ki, és a látványvilág a várakozásoknak megfelelően fantasztikus. Elképesztőeen részletes, valósághű a grafika, az arcok, az animációk, a mozgások megjelenítése szinte hibátlan. Még az apróságokra is odafigyeltek, és a végeredmény tényleg briliáns lett. Ugyanezt mondhatjuk el a hangokról is, amelyek szintén sokat tesznek hozzá a hangulathoz.



Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy a Mortal Kombat 1 egy remekbe szabott darab lett. Aki a lopakodós, gondolkodós játékokért van oda, annak nyilván nem fog tetszeni, de aki szereti az akciót, a jó kis bunyókat, az nem hibázhat vele. Ráadásul a már említett, filmszerű kampánymód kiválóan sikerült, alaposan feladták ezzel a leckét a riválisoknak, mert mostantól ez lesz a mérce!



Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!