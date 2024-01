A fejhallgatók számítanak jelenleg az egyik legnépszerűbb szórakoztatóelektronikai terméknek, és nem is véletlenül. Egyrészt tényleg hasznosak, és nagy segítséget nyújthatnak az otthoni szórakozás, tanulás vagy akár az irodai munka, illetve az utazás során is. Mindezt úgy, hogy akadnak köztük korrekt, megfizethető áron teljes mértékig életképes darabok, azaz egy jobb modellért sem kell senkinek feltétlenül adósságokba vernie magát. Emellett ma már ott tartunk, hogy e termékek sok esetben divatos kiegészítőként is funkcionálhatnak, amelyek képesek megmutatni gazdájuk társadalmi státuszát, érdeklődési körét, ízlését és személyiségét.

Vannak olyan esetek, amikor a dizájnerek az extremitásokat keresik, és próbálnak minél inkább figyelemfelkeltő darabbal előállni. Ez viszont olykor tragikus végeredménnyel jár, ugyanis kifejezetten randa, nevetséges eszköz születik. Ebben pedig az ég egy adta világon nincs semmi túlzás, amit be is bizonyítunk, hiszen összegyűjtöttünk néhány csúnya, nevetséges külsejű darabot, jöjjenek hát most ezek!

Koss Porta Pro

A Koss formatervezői minden bizonnyal egy nagyon egyedi, rögtön felismerhető külsejű modellel kívántak előrukkolni, így született meg a Porta Pro. Ezzel nincs is hiba, azonban azzal igen, hogy az összhatás tragikus. Erre a termékre sajnos rossz ránézni, olyan, mintha hibás lenne, mintha az alkatrészeket rosszul szerelték volna össze.



Azonban nem ez a helyzet, a Koss Porta Pro gyárilag ilyen elfuserált. Ráadásul az színválasztás sem az igazi, ez az arany-fekete kombináció elképesztően bazári. Olyanná teszi a fejhallgatót, amiért egyetlen pálcát kell ellőni a céllövöldében hajnalban, amikor már minden épkézláb nyereményt elvittek, és már menne haza mindenki.

Spirit of Gamer ELITE H50

Mi az első pillanatban azt gondoltuk, hogy ezt a fejhallgatót becélozta a magasból, és összerondította egy madár! Jobban megnézve azonban már világosan látszik, hogy itt egyfajta militarista külsőt próbáltak kölcsönözni ennek a terméknek. Ez az Arctic típusú kamuflázs a havas-jeges környezetben jöhet jól, de az ember a legritkább esetben használ fejhallgatót, miközben hóban, latyakban kúszik-mászik.



Ráadásul ha már rejtő festést tettek rá, akkor mit keres rajta a szivárványos rács? Hát a fehér csatamezőn ez konkrétan olyan, mintha egy céltáblát rajzolna magára az ember. Az pedig a hab a tortán, hogy az ELITE H50 nevű eszköz 13 000 forintba kerül, ami azért minden csak nem az "elit" kategória ebben a termékcsaládban. Szóval mindent összevetve ez egy meglehetősen szerencsétlen külsejű fejhallgató, aminél valami nagyon félrement.

Versiontech G2000

A színes LED-ek évekkel ezelőtt megjelentek már a fejhallgatókon, és van ahol ezeket valóban jó ízléssel vetik be. Azonban jóval többször fordul elő, hogy a tervezők túlzásokba esnek, és pontosan ez történt szegény Versiontech G2000 névre hallgató termékkel is. Iszonyatosan gagyivá és cikivé teszi a modellt ez a rengeteg, mindenhonnan világító dióda.

A hab a tortán, hogy még a szegény mikrofont se bírták békén hagyni, annak a vége is világít, halvány derengésbe burkolva felhasználója orrát.

Dolce & Gabbana

Örök érvényű igazság, hogy ami drága, az nem biztos, hogy jó is. Itt van például ez a Dolce & Gabbana márkájú fejhallgató, amiért durván 3 millió forintot kértek el. Aranyozott, olyan mint egy korona, tele van díszítéssel, és az egész egyszerűen túl sok! Csiricsáré és nélkülöz mindenfajta harmóniát, igényességet, legalábbis a mi véleményünk szerint.



Ha valaki egy ilyet a fejére pakol, arról nyilván sokan fogják gondolni, hogy gazdag, ám az is süt róla, hogy a pénzt nem a józan eszének köszönheti. A világ jelenlegi állapotát jól mutatja, hogy a limitált szériából minden egyes darab elfogyott, így már csak használtan lehet hozzájutni ehhez a diszkrét, visszafogott korona-fejhallgatóhoz.

Skullcandy G.I.

A hideg kirázza az embert, ha ránéz erre a kifejezetten visszataszító külsővel bíró masinára. Egyrészt borzalmasan bumfordiak az alkatrészek, amik egy működésképtelen gyerekjátékhoz teszik hasonlóvá. De ez még semmi ahhoz képest, hogy telepakolták halálfejekkel!

Mégis mi járhatott annak az eszében, aki azt gondolta, hogy koponyákkal kell "díszíteni" egy fejhallgatót? A koronát pedig az egészre a fejpánt borítása teszi fel, ami olyan, mintha valaki ráürítette volna a gyomra tartalmát. Mindenesetre vigasztaló a tudat, hogy más is úgy érzi, hogy ez sok a jóból, hiszen a külföldi tech-fórumokon is rendszeresen előkerül ez a modell, ha a legrondább fejhallgatók kerülnek szóba.

Sonic Cat

Az azért előfordul, hogy az ember megiszik néhány pálinkát, hangulatba kerül, majd kiváló ötletek jutnak eszébe. Aztán másnap felkel, és tisztuló fejjel konstatálja, hogy ami előző este világmegváltó gondolatnak tűnt, az valójában óriási marhaság. Na, ez a második fázis maradhatott ki a Sonic Cat dizájnereinél.

Azt ugyanis nehéz elképzelni, hogy ezt a terméket valaki tiszta fejjel jóváhagyta, vagy életképesnek ítélte. Maguk a macskafülek eléggé szörnyűek, amit még sikerült megfejelni a szörnyű sárga LED-ekkel, és csúnyácska cicussal a készülékházon. Ha egy ilyen masinát valaki a fejére tesz, abban biztos lehet, hogy totálisan idétlennek fog tűnni.

+1: Dyson Zone

A Dyson Zone első megvillantásakor még javában tombolt a koronavírus-járvány, így egy annak apropóján kitalált terméknek tűnt, azonban a Dyson szerint már öt éve fejlesztés alatt állt a légtisztítós fejhallgató, ami mögött mindig is az volt az ötlet, hogy védjen a nagyvárosi szmog és zajszennyezés negatív hatásaitól.

A cég közleménye szerint a világ lakosságának 99%-a olyan helyen él, ahol a légszennyezettségi szint meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott biztonsági határértékeket. A zaj tekintetében is rossz a helyzet, a New York-i tömegközlekedésen utazók 90%-a van kitéve az ajánlottat meghaladó szintnek, az EU-ban minden ötödik polgárt érint ez a probléma.

A Dyson Zone egy töltéssel 50 órán át biztosít lehetőséget a kiváló hangminőségű zenehallgatásra, a 11 mikrofonos aktív zajszűrő rendszere pedig 38 decibelre, nagyjából egy tipikus hűtő zümmögésének szintjére csökkenti a város zaját. A termék levehető légszűrű rendszere képes megfogni a 0,1 mikron méretű részecskeszennyezés 99%-át, míg a káliummal dúsított szénszűrők (K-Carbon) a városi szennyezéssel leginkább összefüggésbe hozható kén-dioxid és nitrogén-dioxid gázokat veszik célba.

